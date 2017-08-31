162 مواطناً يتسلمون مساكنهم في مشروع الشعيبة

العين (الاتحاد)
سلّمت بلدية مدينة العين 162 مسكناً للمواطنين المستحقين في مشروع الشعيبة السكني، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير مقومات العيش الكريم والحياة المستقرة للأسر الإماراتية.
ويؤكد ذلك حرص القيادة الحكيمة على تهيئة السكن الملائم لكل أسرة في بيئة سليمة ومستقرة، وبمواصفات ترقى إلى المستوى المعيشي الذي ينعم به المواطن الإماراتي، وبما ينسجم مع رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في جعل الإنسان محوراً وأولوية للتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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وقال الدكتور مطر محمد النعيمي ، إن توزيع المساكن جاء ضمن اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وحرصه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتأمين كل الخدمات التي يحتاجها المواطن في الدولة، لافتاً إلى أن هذه الرعاية المتواصلة من قيادتنا الحكيمة تأتي استكمالاً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني نهضة الإمارات وصانع أمجادها، إذ كان المواطن أولوية جميع خطط التنمية على مر السنوات منذ قيام الاتحاد.
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