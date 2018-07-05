راميريز يودع كوستاريكا

سان خوسيه (رويترز)
قال رئيس الاتحاد الكوستاريكي: «إن عقد أوسكار راميريز مدرب المنتخب الوطني لن يتم تجديده بعد الخروج من الدور الأول في كأس العالم».
وفي بيان للاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم، قال رئيسه رودولفو بيالوبوس: «عقد أوسكار انتهى بعد مباراة سويسرا، وقرار عدم تجديده اتخذته اللجنة التنفيذية، أود توجيه الشكر له على جهوده».
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وبلغ المنتخب الكوستاريكي دور الثمانية في كأس العالم 2014 في البرازيل، لكنه خرج بعد مباراتين فقط في روسيا عقب الخسارة أمام صربيا والبرازيل قبل التعادل 2-2 مع سويسرا في مباراته الأخيرة بدور المجموعات.