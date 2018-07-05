راميريز يودع كوستاريكا

سان خوسيه (رويترز)

قال رئيس الاتحاد الكوستاريكي: «إن عقد أوسكار راميريز مدرب المنتخب الوطني لن يتم تجديده بعد الخروج من الدور الأول في كأس العالم».

وفي بيان للاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم، قال رئيسه رودولفو بيالوبوس: «عقد أوسكار انتهى بعد مباراة سويسرا، وقرار عدم تجديده اتخذته اللجنة التنفيذية، أود توجيه الشكر له على جهوده».

وقال: «إن بديل راميريز يعتمد على ميزانية الاتحاد، وتولى راميريز، لاعب وسط منتخب كوستاريكا السابق، المسؤولية لمدة ثلاث سنوات».

وبلغ المنتخب الكوستاريكي دور الثمانية في كأس العالم 2014 في البرازيل، لكنه خرج بعد مباراتين فقط في روسيا عقب الخسارة أمام صربيا والبرازيل قبل التعادل 2-2 مع سويسرا في مباراته الأخيرة بدور المجموعات.