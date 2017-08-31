رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة بعيد الأضحى من ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية الشقيقة والأجنبية الصديقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فقد تلقى صاحب السمو رئيس الدولة برقيات تهنئة من كل من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عُمان الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وفخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، وفخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وفخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، وفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة، وفخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان الصديقة.

كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة برقيات تهنئة من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان، وفخامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، ودولة سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية، ودولة الدكتور عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي لحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من كل من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وفخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، وفخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان الصديقة، وصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وفخامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، ومعالي الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان الشقيقة، ودولة سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية، ودولة الدكتور عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي لحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من كل من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وفخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، وفخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان الصديقة، وصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وفخامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، ومعالي الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان الشقيقة، ودولة سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقيات تهنئة إلى فخامة الرئيس شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، وذلك بمناسبة يوم استقلال بلاده. وإلى جلالة الملك الخامس عشر السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، وإلى فخامة المازبيك اتامبايف رئيس جمهورية قيرغيزستان، وذلك بمناسبة يوم استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس شوكت ميرزاييف، وإلى جلالة الملك الخامس عشر السلطان محمد الخامس، وإلى فخامة الرئيس المازبيك اتامبايف.