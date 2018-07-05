انتهاء مهمة الحكم الألماني بريش

موسكو (د ب أ)

بعد أن ودع المنتخب الألماني منافسات بطولة كأس العالم، يعود أيضاً الحكم الألماني المشارك في البطولة مبكراً.

وأبلغ فيليكس بريش، الذي انتقد من قبل صربيا بسبب أدائه في إدارة المباراة التي خسرها المنتخب الصربي أمام سويسرا في دور المجموعات، أنه لن يظهر مرة أخرى في كأس العالم.

وتقدم منتخب صربيا بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بعد شعوره بأنه كان ينبغي أن يحصل على ركلة جزاء في المباراة التي خسرتها 1 / 2 في كالينينجراد.

وأشار بريش بمتابعة اللعب بعد أن ظهر لاعبو المنتخب يسقطون ألكسندر ميتروفيتش على أرض الملعب، وبشكل مثير للجدل أيضاً لم يتم استخدام نظام حكم الفيديو المساعد.

وكانت هذه هي المباراة الوحيد التي أدارها بريش في المونديال.

وقال بريش: «بالطبع كأس العالم خيبة أمل لي ولفريقي، ولكن الحياة تمضي وسنعود مرة أخرى».