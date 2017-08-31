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«في رحاب الإيمان»
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تاريخ النشر: الجمعة 01 سبتمبر 2017

حشود من الحجاج يؤدون الصلاة حول الكعبة المشرفة (رويترز)

     
 

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