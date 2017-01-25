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أخيراً اكتشفو السر.. لماذا تستطيع النساء القيام بمهام متعددة في وقت واحد؟
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تاريخ النشر: الخميس 26 يناير 2017

الاتحاد نت

تستطيع المرأة حقاً إنجاز المهام المتعددة بشكل أفضل من الرجال وتشير دراسة جديدة إلى أن السبب وراء ذلك قد يكون الهرمونات الجنسية الأنثوية.

وطلب علماء سويسريون من 83 متطوعة السير على جهاز للمشي أثناء إجراء اختبار لغوي صعب يحتاج إلى عمل الجانب الأيسر من الدماغ.

وعند مقارنة الرجال بالنساء بعد انقطاع الطمث، وجد الباحثون أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في القدرة على تأرجح الذراع اليمنى التي تساعد على التوازن.

وذكرت صحيفة (تلجراف) البريطانية أن اللافت للنظر أن النساء الأصغر سنا في فترة ما قبل انقطاع الطمث كن أكثر قدرة على القيام بذلك.

ويعتقد الباحثون أن الهرمونات الجنسية الأنثوية التي تعمل على الدماغ قد تكمن وراء هذه القدرة على إنجاز العديد من المهام من قبل النساء.

ومع استنزاف تلك الهرمونات في الحياة في وقت لاحق تشير الدراسة إلى أن المرأة قد تجد صعوبة في إنجاز المهام المتعددة مثل الرجال. ... المزيد
     
 

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