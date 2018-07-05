الطاقم المونديالي يعود إلى أرض الوطن

رضا سليم (دبي)

عاد إلى أرض الوطن مساء أمس، طاقم التحكيم الإماراتي الذي شارك في إدارة مباريات مونديال روسيا، ويضم الحكم الدولي محمد عبدالله حسن، إضافة إلى الحكمين الدوليين المساعدين محمد أحمد يوسف، وحسن المهري. وكان في استقبال الطاقم، عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة دوري المحترفين، ومحمد عبدالله بن هزام أمين عام الاتحاد، وهشام الزرعوني عضو مجلس الإدارة، وإبراهيم لعماش نائب رئيس لجنة الحكام، وأحمد يعقوب مدير إدارة الحكام، وعبدالقادر حسن مدير العلاقات العامة بالاتحاد، والإنجليزي ستيف بينيت المدير الفني للحكام.

وأدار الطاقم الإماراتي، مباراة فرنسا وبيرو ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة، كأول طاقم تحكيم إماراتي وعربي كامل يدير مباراة في المونديال، ونجحوا في تقديم أداء تحكيم مشرف للصافرة الإماراتية، وحظي بالإشادة والثناء من خبراء التحكيم على المستويين القاري والدولي.

وشارك الحكمان الموندياليان محمد عبدالله حسن حكماً رابعاً، ومحمد أحمد يوسف حكماً خامساً، في 3 مواجهات، جمعت الأولى بين ألمانيا مع المكسيك، في الجولة الأولى للمجموعة السادسة، والثانية المغرب أمام إسبانيا في الجولة الثالثة، لحساب المجموعة الثانية، ومباراة إنجلترا وبلجيكا ضمن الجولة الثالثة في المجموعة السابعة.

يذكر أن الطاقم الإماراتي شارك في معسكر تدريبي أقامه الاتحاد الدولي في روسيا قبل انطلاق النهائيات.