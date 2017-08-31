التربية الأخلاقية والتعليم.. وآثارها على إنماء المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

تأتي الأخلاق كقيم مشتركة وسلوك عام في البيوت والشوارع والميادين العامة وأماكن العمل. وتخلق التربية السليمة للأطفال جيلاً واعياً ومستقبلاً أفضل للأبناء، وتطمح كل أسرة أن تربي أبناءها تربية ممتازة، فالأطفال أمانة عند الأهل ومسؤولية تربيتهم تقع على الوالدين في المرتبة الأولى، وعليهما استيعاب أولادهما في بيئة تربوية هادفة آمنة، وأن يدرباا أبناءهما على المسؤولية.

في هذا المجال يجدر بنا الإشارة إلى التجربة اليابانية التي عمقت تدريس الأخلاق في مدارسها من خلال مادة الأخلاق، واكتسبت احترامها ومكانتها بين شعوب العالم. لقد حققت اليابان التقدم الذي يقف أمامه العالم كله مذهولا، فتطورها يأتي من اهتمامها الأول بالمنظومة التعليمية وبوضع المعلم.

وقد سئل إمبراطور اليابان عن أهم أسباب تقدم دولته في التعليم بهذا الوقت القصير قال:«بدأنا من حيث ما انتهى منه الآخرون، وتعلمنا من أخطائهم وأعطينا المعلم حصانة دبلوماسي وراتب وزير». وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإدراج مادة التربية الأخلاقية في المناهج الدراسية للدولة. فالأخلاق أساس البقاء وشرط النهضة.

ويجيء كتاب «مدخل إلى التربية الأخلاقية والتعليم.. وآثارها المترتبة على إنماء المجتمع» للدكتورة سناء نمر أبوشهاب، ليتناول موضعي التربية الأخلاقية والتعليم بطريقة عصرية، وبأسلوب مبسط يفهمه القارئ مهما اختلف مستواه الثقافي.

يبين الكتاب كيف أن التربية الأخلاقية والتعليم لهما الصدارة في أولويات الدول المتحضرة التي تنشد لبلادها الرقي والازدهار، وما من أمة تنشد التقدم والرقي إلا ويكون لها منهج تربوي تصيغ من خلاله نموذج المجتمع الذي تريد، فإذا اختل البناء التربوي اضطرب المجتمع.

يتكون الكتاب من ثلاثة فصول: الفصل الأول يضم مواضيع عدة عن التربية مثل: عناصر التربية، مصادر التربية، الوسائل العلمية لتربية الأبناء، النظريات الأخلاقية، التقييم الأخلاقي، منهاج مادة التربية الأخلاقية، والعلاقة المتكاملة بين التربية والتعليم.

الفصل الثاني، يضم مواضيع عن التعليم مثل: حق التعليم، أهداف التعليم من منظور التنمية الشاملة، تصنيف بلوم، البيداغوجيا، الديداكتيك، أنواع التعليم، أنماط التعليم، تطبيق الجودة الشاملة في التعليم، نظريات التعليم، هرم التعلم، المعلم وواجبات المعلم، دعم المعلم وتمكينه لبناء المجتمعات المستدامة، وغيرها. الفصل الثالث يضم إحصائيات عن التعليم على شكل رسوم بيانية وجداول.