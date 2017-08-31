«رولان بارت» يحاكي العرب عبر أهوائه ومغامراته

محمد نجيم ( الرباط)

يُعدّ «رولان بارت» أبرز أيقونة نقديّة في خطاب النظرية الفرنسية المعاصرة لتميّز إرثه الفكري وشساعته التي مسّت مجالات ثقافية مختلفة وجمعت أكثر من نظرية. وقد ألهم بحضوره الثّاقب والمتميز الفكر والنقد العربيين في فترة الثمانينيات؛ حيث مارست مفاهيمه الجديدة ومقولاته التثويرية وكتابته المتميّزة تأثيراً قوياً على النظرية الأدبية والاتجاهات النقدية. وهو ما أسال حبر الكثيرين في شتى أصقاع المعمورة في حياته وبعد رحيله. وتُستثمر اليوم أفكاره وتُطعّم بمقولات جديدة في التأويليات والسيميائيات لتتناسخ عنها تصوّرات جديدة في مقاربة الثقافة الإنسانية وممارساتها المختلفة، وذلك عبر ورشات ومشاريع تأليف جماعية ومراكز أبحاث رصينة وفاعلة مثل مركز رولان بارت الدولي في باريس، الذي يُعنى باستقطاب مقاربات وقراءات البارتيين ويعين على نـماء كلّ ما يتّصل بالتصورات النظرية والحقول التطبيقية للسيميولوجيا.

ويأتي هذا الكتاب الجماعي (أهواء بارت ومغامرات البارتية)، حسب مقدمته، بعد مرور سنتين على ميلاد بارت: ليقدم عرضاً وثائقياً وفكرياً وتحليلياً للفكر البارتي كواحد من ألمع وأشهر الفلسفات النصية والنقدية التي شهدها القرن الماضي.

إنه كتاب جماعي قيم ساهمت فيه أسماء فكرية منها: معده والمشرف عليه الأكاديمي الجزائري محمد بكّاي ،وفخري صالح، مراد الخطيبي، سعاد حمداش، مديحة دبابي، سعيد بن الهاني وأسماء أخرى. وقد صدر هذا الكتاب المرجعي عن منشورات ضفاف ودار الأمان في الرياض، ودار الاختلاف في الجزائر، وكلمة للنشر في تونس.