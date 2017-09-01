عروض «المسرح الجماهيري» في العيد.. مالها وما عليها

عصام أبو القاسم (الشارقة)

تشكلت في السنوات الأخيرة ظاهرة لافتة في المشهد المسرحي المحلي تمثلت في إنتاج عروض مسرحية خاصة للاحتفاليات والأعياد السنوية، وغالباً ما تُنتج هذه النوعية من العروض من طرف شركات أو أفراد ولا تتوجه إليها الفرق والجمعيات المشهرة، والتي تتلقى الدعم من الدولة. وتتوجه هذه العروض، التي توصف بـ «العروض التجارية» أو «العروض الجماهيرية» إلى الجمهور قصد الربح المادي في الدرجة الأولى ـ كما يذكر البعض ـ إلى جانب الترفيه والإرشاد.

استطلعت «الاتحاد» آراء عدد من المسرحيين حول هذه الظاهرة، لمناسبة حلول عطلة عيد الأضحى، وسألتهم عن مستوى حضورها وتأثيرها وإشكالياتها وإشراقاتها؛ فجاءت إفاداتهم كالتالي:

المخرج والممثل حميد سمبيج أكد أهمية وجود هذا النوع من المسرح، قائلاً: هذا شكل مهم من الأشكال المتنوّعة، ولكنه ينطوي على مخاطر أيضاً إذا لم تتم ممارسته بحساسية اجتماعية عالية. للأسف فإن البعض ينساق وراء إضحاك الجمهور إلى درجة التهريج والإسفاف». وذكر سمبيج أن «التجربة المحلية لهذا النوع من المسرح أثبتت فعاليتها خلال السنوات الماضية، وأظهرت العديد من النجوم وحببت فكرة الذهاب للمسرح لدى قطاع واسع من الجمهور»، بيد أنه دعا إلى مسرح خاص بالأطفال خلال عطلة العيد؛ وقال: «العروض التي يقدمها المسرح الجماهيري بمعظمها لا تصلح للأطفال وأتمنى أن نراها في المستقبل القريب».

من جانبه، أشاد الممثل والكاتب جاسم الخراز بتجارب بعض المنتجين الإماراتيين لهذا الشكل من العروض الفنية، وزاد قائلاً: هذه ظاهرة إيجابية، فهي أولاً تتيح لمسرحنا أن يتواصل مع الجمهور خارج إطار المهرجانات الموسمية التي في الغالب تأتي إلينا بجمهور نخبوي، في حين يجذب المسرح الجماهيري إناساً من فئات مختلفة وهو الأقرب للأسر، قياساً إلى مسرح المهرجانات». وأضاف: « أعتقد أن المخرج مروان عبد الله صالح أحدث فرقاً كبيراً بعروضه، وكانت تجربته الناجحة بمثابة مؤشر على أن الجمهور يمكن أن يقبل على هذا النوع من المسرح إقبالاً واسعاً..».

أما الممثل إبراهيم سالم فبدا متحفظاً في إفادته برغم تأكيده على أن وضع هذا المسرح في الإمارات بات الآن أفضل مقارنة بالسنوات الماضية، كماً ونوعاً؛ وقال: طبعاً، أشجع هذا اللون من العروض المسرحية، وخصوصاً في الأعياد، فهي مناسبات للمرح والفرح، ولكن لديّ ملاحظات: هذا النوع من المسرح يلزمه فنان يتحلى بالمسؤولية تجاه مجتمعه وجمهوره، فنان يفهم دوره ويقدّره ولا يضحي بالقيم والمبادئ طمعاً في لفت نظر الجمهور والاستحواذ عليه أو جذبه» وأضاف سالم: وهذا النوع من المسرح يكلف الممثل كثيراً بعكس ما يتصور الناس؛ إذ أن على الممثل أن يحافظ على الشعرة الرقيقة الفاصلة بين الكوميديا الرشيدة والإسفاف».

بدوره، انتقد المخرج والكاتب والممثل حبيب غلوم ميل عروض المسرح الجماهيري إلى معالجة ومقاربة الموضوعات بـ«سطحية واستسهال»، نافياً ما يشاع عن دور لهذا المسرح في قراءة ونقد بعض الظواهر الاجتماعية السالبة، وأوضح: «أي نقد للظواهر الاجتماعية السلبية يقدمه هذا المسرح؟، على العكس ما يحصل أن هذا المسرح يفاقم المشكلات لو كانت موجودة بمعالجته السطحية لها والمستسهلة». واستبعد غلوم أن يساهم هذا النوع من المسرح في جذب الجمهور إلى صالات المسارح، مشيراً إلى أن «المسرح الجماهيري» يقلل من الحضور الثقافي المؤثر للفنان المسرحي، وقال:«كيف يمكن للممثل أن يكون مؤثراً وصاحب رسالة في مجتمعه وهو يأتي بالجمهور للمسرح لكي يضحكوا عليه؟».