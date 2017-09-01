عروض «المسرح الجماهيري» في العيد.. مالها وما عليها

عصام أبو القاسم (الشارقة)
تشكلت في السنوات الأخيرة ظاهرة لافتة في المشهد المسرحي المحلي تمثلت في إنتاج عروض مسرحية خاصة للاحتفاليات والأعياد السنوية، وغالباً ما تُنتج هذه النوعية من العروض من طرف شركات أو أفراد ولا تتوجه إليها الفرق والجمعيات المشهرة، والتي تتلقى الدعم من الدولة. وتتوجه هذه العروض، التي توصف بـ «العروض التجارية» أو «العروض الجماهيرية» إلى الجمهور قصد الربح المادي في الدرجة الأولى ـ كما يذكر البعض ـ إلى جانب الترفيه والإرشاد.
استطلعت «الاتحاد» آراء عدد من المسرحيين حول هذه الظاهرة، لمناسبة حلول عطلة عيد الأضحى، وسألتهم عن مستوى حضورها وتأثيرها وإشكالياتها وإشراقاتها؛ فجاءت إفاداتهم كالتالي:
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من جانبه، أشاد الممثل والكاتب جاسم الخراز بتجارب بعض المنتجين الإماراتيين لهذا الشكل من العروض الفنية، وزاد قائلاً: هذه ظاهرة إيجابية، فهي أولاً تتيح لمسرحنا أن يتواصل مع الجمهور خارج إطار المهرجانات الموسمية التي في الغالب تأتي إلينا بجمهور نخبوي، في حين يجذب المسرح الجماهيري إناساً من فئات مختلفة وهو الأقرب للأسر، قياساً إلى مسرح المهرجانات». وأضاف: « أعتقد أن المخرج مروان عبد الله صالح أحدث فرقاً كبيراً بعروضه، وكانت تجربته الناجحة بمثابة مؤشر على أن الجمهور يمكن أن يقبل على هذا النوع من المسرح إقبالاً واسعاً..».
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بدوره، انتقد المخرج والكاتب والممثل حبيب غلوم ميل عروض المسرح الجماهيري إلى معالجة ومقاربة الموضوعات بـ«سطحية واستسهال»، نافياً ما يشاع عن دور لهذا المسرح في قراءة ونقد بعض الظواهر الاجتماعية السالبة، وأوضح: «أي نقد للظواهر الاجتماعية السلبية يقدمه هذا المسرح؟، على العكس ما يحصل أن هذا المسرح يفاقم المشكلات لو كانت موجودة بمعالجته السطحية لها والمستسهلة». واستبعد غلوم أن يساهم هذا النوع من المسرح في جذب الجمهور إلى صالات المسارح، مشيراً إلى أن «المسرح الجماهيري» يقلل من الحضور الثقافي المؤثر للفنان المسرحي، وقال:«كيف يمكن للممثل أن يكون مؤثراً وصاحب رسالة في مجتمعه وهو يأتي بالجمهور للمسرح لكي يضحكوا عليه؟».