المنصوري: «مركز سلطان بن زايد» يحمل على عاتقه إثراء المعرفة

فاطمة عطفة (أبوظبي)

تمتاز العاصمة الإماراتية بحراك فكري وثقافي واسع تقوم به مؤسسات ومنابر متعددة، ومن هذه المؤسسات مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام. وفي حديثه لـ «الاتحاد» يؤكد سعادة منصور سعيد عمهي المنصوري، نائب سمو مدير عام المركز: أن مركز سلطان بن زايد يحمل على عاتقه إثراء المعرفة، سواء من خلال الإصدارات التي يقدمها أو من خلال المحاضرات التي ينظمها. مضيفاً:«بعض المحاضرات تأخذ البحث في مسألة تتعلق بالمجتمع وإثراء المعرفة لأي جانب لم يستطع الإعلام إثراءه بالطريقة الكافية أو الحقيقية، حيث ترد مغالطات أحياناً في هذا الأمر». وضرب مثالا بذلك على ما يحصل في التواصل الاجتماعي، وحصول تشويه للمعلومات في طرح بعض القضايا. ويقول:«قدمنا في هذا الشأن محاضرة تعرف كيف يستطيع الشخص أن يكون إيجابياً في طرح المعلومات أو التواصل مع الناس. ولدينا هم آخر، إذ نتمنى من الباحثين الإماراتيين أو أبناء أخوتنا العرب أن يكونوا معنا في الجانب البحثي، سواء الفكري أو الاجتماعي، لكي يكون الطرح ثرياً للباحث وللقارئ معاً وحتى للإعلام نفسه، عليه أن يستفيد من هذه الكتب البحثية، وهي في الأصل تعطي نتائج تفيد الباحث والقراء والمجتمع».

وتابع د. المنصوري متأسفاً على أن «الإعلام المرئي لا يغطي النشاط الثقافي الحقيقي، بل يكتفي بما ينتج من مسلسلات درامية واحتفالات عامة، ولكن لا يركز على المضمون. أخذ السطح ولم يذهب لما هو أعمق منه، وأحياناً لا يذهب إلى السطح نفسه، بل يترك السطح والعمق في بحر الثقافة والمعرفة». وألمح إلى الإذاعة أيضاً متسائلا: «لماذا لا تأتي وتنقل الندوات الثقافية؟ هذه المحطات عندما تذهب وتشتري برامج جاهزة وتدبلجها، هي بذلك لا تصبح منتجة للمعرفة».

ويرى المنصوري أن على المؤسسات الوطنية أن تجد شراكة مع بعضها البعض، وتفعل هذه الشراكة في الجانب الثقافي والفكري، مشيراً إلى وجود إشكالية أخرى وهي قلة الباحثين. وضرب مثالا على ذلك موضحاً: «لدينا كتاب في الإمارات لكن بعضهم لا يتناول القضايا بعمق، حيث يأتي أحدهم ويتناول قضية اجتماعية معينة ويذهب إلى النتيجة، دون البحث فيها، فهو يقع في خطأ فكري ومعرفي».

ولفت المنصوري إلى أن المركز يضم عدداً من الباحثين، وأخذ على عاتقه إصدار الكتاب الأكاديمي، مثل كتاب «الإعلام الغربي والإسلام: إشكاليات الحرية والمسؤولية والصورة»، الذي حقق الهدف المنشود منه، وأوضح قائلا: «هناك علاقة بيننا وبين الغرب، سواء كانت في الفترة الاستعمارية أو ما بعد الاستعمار. فالغرب رأى الإسلام دائماً أنه دين عنف وقتل. وهذا الكتاب يبين تلك العلاقة كيف تبلورت وأصبحت تلك النظرة موجودة عند الغرب، وكيف ننظر نحن أيضاً إلى العالم الغربي، هذا الكتاب فند القوالب الفكرية الأساسية التي حددت النظرة تجاه الغرب، والكتاب منصف أيضاً، وفيه معلومات تثري البحث في هذا النطاق.

وتابع المنصوري مؤكداً على توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، في إثراء المعرفة والعلم، بحيث يبادر المركز بتوزيع إصدارات للمدارس بما يتناسب مع أعمارهم، مثل الجزء الأول والثاني من الموسوعة القصصية للأطفال، وأي كتاب آخر يطلب من المركز تأمينه بهدف إغناء المعرفة وإثراء الثقافة».