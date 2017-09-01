بايرن يعير ريناتو إلى سوانزي

برلين (أ ف ب)

انتقل لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز، من بايرن ميونيخ الألماني إلى سوانزي سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة، بحسب ما أكد الرئيس التنفيذي للنادي البافاري.

وذكرت تقارير أن إعارة حامل لقب أمم أوروبا 2016 ستكون لمدة عام مقابل 8.5 ملايين يورو، حصل عليها بايرن.

وكان ابن العشرين عاماً انتقل من بنفيكا إلى بايرن الموسم الماضي مقابل 35 مليون يورو، لكنه لم ينجح باختراق التشكيلة الأساسية للفريق البافاري.

ويعود سانشيز للعمل مع مساعد مدرب بايرن السابق بول كليمنت، الذي تسلم تدريب الفريق الويلزي العام الماضي. وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينز رومينيجه لمجلة «كيكر» الألمانية: أردنا ذهاب ريناتو إلى نادٍ يخوض معه مباريات عالية المستوى مع مدرب يعول عليه.