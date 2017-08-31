«الرياضات الإلكترونية» يحرز ذهبية «العرب وشمال أفريقيا»

دبي (الاتحاد)

حقق منتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية «فريق نصر ريسكي أي سبورت للألعاب الفرقية» إنجازاً عربياً للرياضة الإماراتية، بعد فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية وكأس بطولة العرب وشمال أفريقيا للرياضات الإلكترونية، التي اختتمت في الأردن بمشاركة 47 من أقوى المنتخبات والفرق على مستوى العالم العربي، في البطولة التي أقيمت «أون لاين».

وضم منتخب الرياضات الإلكترونية «فريق نصر ريسكي أي سبورت» كلاً من خالد حمد الجنيبي ومحمد جاسم النعيمي وعبيد صغير المهيري وعبدالعزيز الحمادي ومدرب الفريق لوف باراس باغشنداني.

وأهدى أعضاء الفريق الإنجاز إلى القيادة الرسمية، تقديراً وعرفاناً بالدعم اللامحدود لقطاع الشباب والرياضة بشكل عام وللرياضات الإلكترونية بشكل خاص.

وقدم المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري أمين عام جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، التهنئة إلى اللاعبين، مؤكداً أن فوز منتخب الإمارات ببطولة العرب وشمال أفريقيا لم تكن مفاجأة، حيث توقعت هذا الإنجاز قبيل المشاركة خاصة بعد فوز المنتخب بعديد من البطولات العالمية في وقت سابق، وقال: نحن واثقون من قدرات لاعبينا الاستثنائية في هذه الرياضة حديثة النشأة.

وثمن بن كشيش الإنجاز العربي، مؤكداً أنه ثمرة لدعم القيادة الرشيدة ونتيجة للجهود المخلصة لمجلس إدارة الجمعية، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، والذي يتابع كل التفاصيل، وقال: وجه مجلس الإدارة نحو تطوير منظومة الاهتمام بالألعاب الإلكترونية بين شباب الإمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية القادرة على توسعة قاعدة الممارسين، وتطوير المنتخبات الوطنية، وصولاً إلى تحقيق إنجازات عالمية لرياضة الإمارات، وهو ما تحقق بحصول فريق الرياضات الإلكترونية الفرقية والفردية على العديد من البطولات والإنجازات المحلية والعربية والعالمية.