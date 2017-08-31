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زفيريف وفوزنياكي خارج سباق «فلاشينج ميدوز»

شارابوفا تستعيد البريق في «أرثر أش»
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تاريخ النشر: الجمعة 01 سبتمبر 2017

نيويورك (رويترز)

أظهرت ماريا شارابوفا رغبتها في مواصلة عودتها إلى البطولات الأربع الكبرى، عندما فازت المصنفة الأولى عالمياً سابقاً على المجرية تيميا بابوش 6-7 و6-4 و6-1 لتبلغ الدور الثالث في بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز».

ولم تملك اللاعبة الروسية، في ظهورها الأول في البطولات الأربع الكبرى بعد عودتها في أبريل من إيقاف لمدة 15 شهراً بسبب المنشطات، نفس الإلهام الذي ساعدها على الفوز على سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالمياً في الدور الأول، لكن رغبتها الكبيرة كانت كافية.

وارتكبت شارابوفا، التي تشارك ببطاقة دعوة، العديد من الأخطاء السهلة في المجموعة الأولى التي شهدت تبادل كسر الإرسال بين اللاعبتين 6 مرات.

لكن بمجرد أن عثرت شارابوفا البالغ عمرها 30 عاماً على إيقاعها في منتصف المجموعة الثانية، بدأت في التألق مثل الألماس، وأنهت آمال منافستها المجرية في مجموعة ثالثة من جانب واحد.

وأطاحت اللاعبة المجرية بضربة خلفية خارج الملعب لتمنح منافستها الفوز من الفرصة الثانية لحسم المباراة، وتطلق عنان الجماهير بملعب أرثر أش. ... المزيد
     
 

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