شارابوفا تستعيد البريق في «أرثر أش»

نيويورك (رويترز)

أظهرت ماريا شارابوفا رغبتها في مواصلة عودتها إلى البطولات الأربع الكبرى، عندما فازت المصنفة الأولى عالمياً سابقاً على المجرية تيميا بابوش 6-7 و6-4 و6-1 لتبلغ الدور الثالث في بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز».

ولم تملك اللاعبة الروسية، في ظهورها الأول في البطولات الأربع الكبرى بعد عودتها في أبريل من إيقاف لمدة 15 شهراً بسبب المنشطات، نفس الإلهام الذي ساعدها على الفوز على سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالمياً في الدور الأول، لكن رغبتها الكبيرة كانت كافية.

وارتكبت شارابوفا، التي تشارك ببطاقة دعوة، العديد من الأخطاء السهلة في المجموعة الأولى التي شهدت تبادل كسر الإرسال بين اللاعبتين 6 مرات.

لكن بمجرد أن عثرت شارابوفا البالغ عمرها 30 عاماً على إيقاعها في منتصف المجموعة الثانية، بدأت في التألق مثل الألماس، وأنهت آمال منافستها المجرية في مجموعة ثالثة من جانب واحد.