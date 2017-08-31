صراع الذهب يشعل «افتتاحية» مونديال روسيا

موسكو (الاتحاد)

وسط مشاركة قياسية لنحو 645 رامياً ورامية من الجنسين، يمثلون 73 دولة من الرجال والسيدات والشباب والشابات، تنطلق اليوم منافسات رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، والتي يتنافس فيها 300 رام ورامية يمثلون تقريباً نصف عدد المشاركين ضمن منافسات بطولة العالم، التي افتتحت رسمياً مساء أمس وسط حضور رسمي من روسيا والاتحاد الدولي للرماية والمشاركين من منظمين ورماة، وكان حفل الافتتاح مثيراً، وتضمن العديد من الفقرات الفنية.

وعلى الرغم من أن التأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، يبدأ من بطولات العام المقبل، إلا أن التدريب الرسمي يوم أمس شهد أجواءً مثيرة سادتها روح التحدي بين الرماة من الجنسين، لإثبات الوجود، واعتبرها الجميع بداية لموسم التنافس والحصاد الأولمبي.

وكان رماة التراب قد خاضوا جولتي التدريب الرسمي أمس، وأظهر جميع الرماة مهارة عالية، رغم الصعوبات التي واجهت كافة الرماة، فيما يتعلق ببعد المسافة إلى النادي الذي يشهد المنافسات والزحام المروري غير الطبيعي، أو بسبب عدم توافر الذخائر «المناسبة»، أو فرصة التدريب بالميادين بسبب الأعداد القياسية للمشاركين. وتعد البطولة التي تتميز بالصعوبة دون غيرها فرصة حقيقية للرماة للوقوف على مستوياتهم الحقيقية، وحيث يتوقع أن يستمر التنافس فيها على 33 ميدالية ملونة حتى اليوم الأخير من منافسات الزوجي يوم 10 سبتمبر الجاري.

ويمثلنا منتخبنا اليوم 3 رماة في مسابقة الكبار، هم حمد بن مجرن الكندي وظاهر العرياني ووليد العرياني، وعلي سيف الشامسي في بطولة الشباب، وأدى رماة منتخبنا التدريب الحر يوم أمس الأول برماية جولتين، ثم خاضوا التدريب الرسمي أمس وسط حالة معنوية جيدة، وذلك قبل أن يخوض كل منهم اليوم جولتين، كل واحدة منهما 25 طبقاً بمجموع 50 طبقاً، ثم يرمي كل رام يوم غد جولة واحدة، فيما يرمي في اليوم التالي جولتين، ويتأهل الستة الأوائل في الترتيب بمجموع الجولات الخمس إلى النهائي.