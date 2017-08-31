المكسيك تبحث عن الحسم أمام بنما

نيقوسيا(أ ف ب)

تقف المكسيك على مشارف تأهلها للمرة الثامنة على التوالي إلى نهائيات كأس العالم، عندما تستقبل اليوم بنما في الجولة السابعة لتصفيات الدور الخامس الحاسم في منطقة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة الى مونديال روسيا 2018.

وتحاول كل من كوستاريكا، الثانية (11 نقطة) بفارق 3 نقاط عن المكسيك المتصدرة، والولايات المتحدة الأميركية الثالثة (8 نقاط) تدعيم موقفها عندما تلتقيان في نيوجيرزي.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة الى النهائيات، في حين يخوض صاحب المركز الرابع مباراتي ملحق مع خامس التصفيات الآسيوية.

وستحجز المكسيك (14 نقطة) بطاقتها حسابيا بحال فوزها على بنما الرابعة (7 نقاط)، وفشل هندوراس الخامسة (5 نقاط) بالفوز على مضيفتها ترينيداد وتوباغو الأخيرة (3 نقاط)، في تصفيات المجموعة الموحدة التي يخوض فيها كل منتخب 10 جولات.