إنجلترا في مهمة سهلة أمام مالطا

باريس (أ ف ب)

تحل ألمانيا بطلة العالم اليوم ضيفة على تشيكيا في براغ باحثة عن تحقيق فوز سابع على التوالي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم في كرة القدم 2018 في روسيا، فيما تخوض انجلترا رحلة سهلة إلى مالطا المتواضعة.

وهذه المباراة الأولى لألمانيا، بطلة العالم 4 مرات، في هذا الموسم الذي يختتم بنهائيات المونديال الصيف المقبل. وبحال عودتها بالنقاط من ملعب «ايدن ارينا» في براغ، ستقترب ألمانيا أكثر من التأهل قبل استضافة النرويج الاثنين المقبل في شتوتجارت. وتتصدر ألمانيا بفارق 5 نقاط عن ايرلندا الشمالية التي تحل في مباراة سهلة على سان مارينو المتواضعة، والتي سجلت هدفاً يتيماً مقابل 30 في شباكها.

ويغيب عن تشكيلة المدرب يواكيم لوف الجناح سيرج جنابري المصاب بكاحله، فيما غاب لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي سامي خضيرة عن التدريب أول أمس بعد تعرضه لكدمة في ركبته. ويتذكر رجال لوف جيدا أن آخر خسارة كبيرة في التصفيات كانت في براغ قبل عشر سنوات بثلاثية نظيفة، لكن تشيكيا منيت بهزيمة مماثلة ذهابا في هامبورج عندما سجل المهاجم توماس مولر هدفين.

وقال ظهير أيسر المانيا يوناش هكتو،ر «نعرف التشيكيين من المباراة الأولى، يحبون الانطلاق بسرعة عالية، لكننا تعاملنا جيدا مع ذلك، وسجلنا مرتين في الشوط الثاني»، وتابع «فزنا في كل مبارياتنا حتى الآن ونريد متابعة ذلك».