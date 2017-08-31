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فاز على أستراليا بثنائية

اليابان تتأهل رسمياً لـ «مونديال روسيا»
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تاريخ النشر: الجمعة 01 سبتمبر 2017

سايتاما (د ب أ)

تأهل المنتخب الياباني رسمياً إلى كأس العالم 2018 في روسيا بعد فوزه على ضيفه الأسترالي 2 - صفر، في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم. وضمن المنتخب الياباني بطاقة التأهل لكأس العالم للمرة السادسة على التوالي، قبل جولة واحدة من النهاية، بعدما تصدر المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 20 نقطة.

وتقمص أسانو تاكومو دور البطولة في الفريق الياباني، حيث سجل هدف التقدم في الدقيقة 41، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله يوسوكي إديجوتشي في الدقيقة 83.

وتتنافس أستراليا والسعودية على بطاقة التأهل الثانية للمجموعة، حيث يقتسمان المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الإمارات صاحبة المركز الرابع.

يذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعتين الأولى والثانية يصعدان مباشرة للمونديال، فيما يخوض صاحب المركز الثالث دوراً فاصلاً مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأخرى، على أن يخوض الفائز منهما مباراة فاصلة مع صاحب المركز الرابع في تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وبات المنتخب الياباني رابع المتأهلين إلى المونديال بعد البرازيل عن قارة أميركا الجنوبية وإيران التي تصدرت المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية، بجانب روسيا التي تشارك في كأس العالم باعتبارها البلد المضيف. ... المزيد
     
 

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