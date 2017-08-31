اليابان تتأهل رسمياً لـ «مونديال روسيا»

سايتاما (د ب أ)

تأهل المنتخب الياباني رسمياً إلى كأس العالم 2018 في روسيا بعد فوزه على ضيفه الأسترالي 2 - صفر، في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم. وضمن المنتخب الياباني بطاقة التأهل لكأس العالم للمرة السادسة على التوالي، قبل جولة واحدة من النهاية، بعدما تصدر المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 20 نقطة.

وتقمص أسانو تاكومو دور البطولة في الفريق الياباني، حيث سجل هدف التقدم في الدقيقة 41، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله يوسوكي إديجوتشي في الدقيقة 83.

وتتنافس أستراليا والسعودية على بطاقة التأهل الثانية للمجموعة، حيث يقتسمان المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الإمارات صاحبة المركز الرابع.

يذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعتين الأولى والثانية يصعدان مباشرة للمونديال، فيما يخوض صاحب المركز الثالث دوراً فاصلاً مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأخرى، على أن يخوض الفائز منهما مباراة فاصلة مع صاحب المركز الرابع في تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).