الوحدة يستأنف تحضيراته غداً

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يستأنف فريق الوحدة تدريباته في أبوظبي غداً، بعد راحة سلبية امتدت 3 أيام منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب العودة من معسكر الفريق الخارجي في النمسا، ليدشن بذلك تحضيراته لمواجهة شباب الأهلي دبي في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، التي يحتضنها ستاد آل نهيان في أبوظبي الجمعة المقبل، والتي يسبقها بـ48 ساعة انضمام الدوليين إسماعيل مطر وطارق الخديم ومحمد العكبري وأحمد راشد وخالد باوزير ومحمد عبد الباسط، عقب انتهائهم من مهمتهم مع المنتخب الوطني الذي يعاود التجمع غدا أيضاً، ويغادر إلى العاصمة الأردنية بعد غد استعداد المواجهة العراق الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية لمونديال روسيا 2018، وينطبق الحال على المجري جوجاك الذي يقود منتخب بلاده أمام البرتغال في التصفيات كذلك.

وكان الوحدة قد انتظم في معسكر خارجي في النمسا استمر 3 أسابيع، وتخللته 4 مباريات ودية فاز بها، واستهلها باكتساح لينز النمساوي (9 - 0)، ثم الفوز على المنتخب العماني بهدفين مقابل هدف، وعلى أودينيزي الإيطالي بهدف نظيف، ثم أخيراً على الفيحاء السعودي (2 -1).