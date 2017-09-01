الشارقة يفوز على البسيتين البحريني

عماد النمر (الشارقة)

فاز الشارقة على ضيفه البسيتين البحريني بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد.

ظهر الشارقة بصورة جيدة من خلال تحركات لاعبيه السريعة، وتنظيمه الدفاعي الجيد، ونجح الفنزويلي ريفاس في ترجمة أفضلية فريقه بتسجيل الهدف الأول من ضربة حره مباشرة سددها أرضية قوية داخل الشباك في الدقيقة 21، بعدها أضاف وليد أحمد الهدف الثاني في الدقيقة 25 مستفيداً من تمريرة عرضية لجمال إبراهيم.

واصل الشارقة سيطرته على مجريات المباراة رغم محاولات البسيتين تقليص الفارق، وفي الدقيقة 53 أضاف محمد إبراهيم الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة بثلاثة أهداف دون مقابل.

لعب الشارقة الشوط الأول بتشكيلة ضمت كلا من، عادل الحوسني، علي الظنحاني، عيسى سانتو، شاهين، الحسن صالح، حمد ابراهيم، وليد، يوسف سعيد، جمال معروف، عمر جمعة، ريفاس، وفي الشوط الثاني لعب الفريق بتشكيلة مختلفة حيث شارك كل من أحمد ديدا، أحمد الزري، حمد جاسم، خالد الزري، محمد جابر، بلال، سيف محمد، ماجد سرور، محمد ابراهيم، حميد عبدالله، ريفاس.

ومنح الجهاز الفني للشارقة لاعبي الفريق راحة لمدة يومين عقب المباراة، على أن تستأنف التدريبات غداً، استعداداً لملاقاة الاتحاد السعودي الاثنين المقبل.