النصر يطمئن على لاعبيه في الودية الأخيرة

دبي (الاتحاد)
تعادل النصر مع الاتحاد السعودي بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس الأول على استاد آل مكتوم في دبي، وهي الودية الأخيرة في إطار تحضيرات «العميد النصراوي» لانطلاق منافسات الموسم، حيث يلتقي عجمان يوم 9 من الشهر الجاري في كأس الخليج العربي، ثم يواجه الشارقة، عقب ذلك في دوري الخليج العربي.
تقدم النصر عبر فواز عوانة الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع الاتحاد لتغير اتجاهاً وتسكن الزاوية البعيدة في الدقيقة 56، ليرد الاتحاد بعد ذلك بهدف التعادل عبر عوض اليامي الذي استقبل كرة عالية داخل منطقة الجزاء وسددها قوية داخل مرمى النصر في الدقيقة 67.
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لعب النصر بتشكيلة ضمت كلاً من محمد يوسف في المرمى، وفي الدفاع اللبناني جوان العمري وخليفة مبارك وأحمد الياسي ومحمد سرواش، وفي الوسط فواز عوانة وعامر مبارك والمغربي عبد العزيز برادة وجاسم يعقوب، وفي الهجوم الثنائي البرازيلي فاندرلي ومارسيليو سيرينو.
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