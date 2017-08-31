النصر يطمئن على لاعبيه في الودية الأخيرة

دبي (الاتحاد)

تعادل النصر مع الاتحاد السعودي بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس الأول على استاد آل مكتوم في دبي، وهي الودية الأخيرة في إطار تحضيرات «العميد النصراوي» لانطلاق منافسات الموسم، حيث يلتقي عجمان يوم 9 من الشهر الجاري في كأس الخليج العربي، ثم يواجه الشارقة، عقب ذلك في دوري الخليج العربي.

تقدم النصر عبر فواز عوانة الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع الاتحاد لتغير اتجاهاً وتسكن الزاوية البعيدة في الدقيقة 56، ليرد الاتحاد بعد ذلك بهدف التعادل عبر عوض اليامي الذي استقبل كرة عالية داخل منطقة الجزاء وسددها قوية داخل مرمى النصر في الدقيقة 67.

جاءت المباراة متكافئة في أغلب فتراتها، خصوصاً الشوط الأول، حيث اعتمد النصر على العناصر الأساسية، وهدد مرمى منافسه، عبر تحركات الثلاثي جاسم يعقوب وفاندرلي ومارسيليو سيرينو، فيما نشط الاتحاد في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، حيث كان قريباً من تسجيل هدف ثانٍ عبر التشيلي فيلانويفا الذي نفذ ركلتين حرتين في دقيقة واحدة، ارتدت الكرة في المرة الأولى من العارضة، فيما رد القائم الكرة الثانية.

لعب النصر بتشكيلة ضمت كلاً من محمد يوسف في المرمى، وفي الدفاع اللبناني جوان العمري وخليفة مبارك وأحمد الياسي ومحمد سرواش، وفي الوسط فواز عوانة وعامر مبارك والمغربي عبد العزيز برادة وجاسم يعقوب، وفي الهجوم الثنائي البرازيلي فاندرلي ومارسيليو سيرينو.