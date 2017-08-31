«الإمبراطور» يتعادل مع «البرتقالي» في «تجربة البدلاء»

وليد فاروق (دبي)

تعادل الوصل وعجمان سلبياً في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء أمس الأول على استاد زعبيل، ضمن تحضيراتهما لانطلاق الموسم الكروي الجديد، في التجربة الودية الثانية لـ «الإمبراطور»، والأولى لـ«البرتقالي» عقب عودته من معسكره الخارجي في النمسا.

وحرص الفريقان على تجربة أكبر عدد من اللاعبين خلال شوطي اللقاء، وإن افتقد عجمان عدداً من لاعبيه، مثل محترفه الأوزبكي حيدروف المنضم إلى تشكيلة منتخب بلاده.

خاض الوصل المباراة بتشكيلة ضمت كلاً من، يوسف الزعابي وخالد سبيل وعبدالرحمن علي ووحيد إسماعيل وهزاع سالم، وعلي سالمين وعبدالله النقبي وأنتوني كاسيريس ورونالدو مينديز وفابيو دي ليما وكايو كانيدو، فيما خاض عجمان المباراة بتشكيلة مكونة من علي الحوسني وراشد مال الله ووليد اليماحي ومحمد يعقوب، ومحمد سبيل ومحمد الشحي وبكاري كونيه ومحمد صالح ومحمد الخديم، وسعود فرج وحسين عبد الرحمن.

ورغم السيطرة النظرية الشكلية للوصل على مجريات اللقاء، لم تكن هناك فرص حقيقية على المرمى، في حين اكتفى عجمان بالدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة.