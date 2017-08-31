الروسي إيفانوف يحلق بمونديال «أم الإمارات» في كازان

عصام السيد (كازان)

حلق الفارس الروسي اندري إيفانوف على صهوة الفرس «باتنيسا» لمزرعة في آي سيرجيق وبإشراف المالك نفسه، بلقب سباق الجولة الثامنة من بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «ايفهرا» لمسافة 1600 متر، وتوجت المهرة «إيمان» بكأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر، فيما نال الجواد «باشيلام» كأس رئيس جمهورية تتارستان لمسافة 2400 متر، في السباقات التي أقيمت أول أمس في مضمار كازان في جمهورية تتارسان، وتضمنت تنظيم 12 سباقاً بالتزامن مع اليوم الوطني رقم 1012 لكازان. وأقيمت هذه السباقات تحت مظلة النسخة التاسعة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة.

وشهد السباق حضور رفيع تقدمهم رستم منينخانوف رئيس جمهورية تتارستان التابعة لروسيا الاتحادية، وفاسيل شايخرازيف نائب رئيس مجلس الوزراء، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا» مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة السباقات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «افهار»، وفلاديمير شوكوفسكي الممثل الرسمي لموسكو، وسيرجي فاسيلنكو مدير مضمار كازان، وجمهور غفير من محبي السباقات.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وخاض سباق الجولة الثامنة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين البالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو، 8 فرسان وفارسات من مختلف الدول بعد انسحاب ممثل جنوب أفريقيا، وخصص السباق للخيول العربية الأصيلة في سن 3 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر.