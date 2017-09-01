مصر تخسر أمام أوغندا في تصفيات المونديال

كمبالا (د ب أ)

تلقت آمال المنتخب المصري في التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا العام المقبل، ضربة موجعة عقب خسارته صفر/&rlm&rlm 1 أمام مضيفه منتخب أوغندا في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال.

وتجمد رصيد المنتخب المصري الذي تكبد خسارته الأولى في المجموعة، عند ست نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب أوغندا، الذي ارتقى إلى الصدارة، قبل أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين الثلاثاء القادم على ملعب (برج العرب) في مدينة الإسكندرية.

قدم المنتخب المصري أداء باهتا للغاية، حيث ظهر لاعبوه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، وبدا تأثرهم البالغ بسوء حالة أرض ملعب المباراة.

ويدين المنتخب الأوغندي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه إيمانويل أوكوي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 52، ليقود المنتخب الملقب بـ(الرافعات) إلى انتصار تاريخي على المنتخب المصري.

ويعد هذا هو الفوز الأول لمنتخب أوغندا على نظيره المصري منذ العام 1965، ليثأر بذلك من خسارته بالنتيجة ذاتها، أمام المنتخب الملقب بـ(الفراعنة) في نهائيات أمم أفريقيا التي جرت في الجابون مطلع العام الجاري.