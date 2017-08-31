«بلاتس» تخطط لتقييم أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل

سنغافورة (رويترز)

قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس لتسعير النفط في مذكرة للمشتركين امس، إنها تقترح البدء في تقييم أسعار شحنات خامي البصرة الخفيف والبصرة الثقيل العراقيين على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) في البصرة اعتبارا من الأول من نوفمبر.

وذكرت بلاتس، وهي وحدة تابعة لستاندرد آند بورز جلوبال، إن هذه التقييمات الجديدة ستضاف إلى أسعارها الحالية لخام البصرة الخفيف على أساس التسليم عند الساحل الأميركي على خليج المكسيك.

وستكون التقييمات للشحنات البالغ حجمها مليون برميل لكلا الخامين.

وقالت الشركة في المذكرة «تقييمات بلاتس الجديدة ستعكس الخام المتداول دون التقيد بوجهة محددة».

وستنشر بلاتس فارقاً لسعر كلا الخامين عن سعر بيعه الرسمي لشهر التحميل إلى جانب سعر مباشر.

وذكرت بلاتس أن خطة تقييم أسعار الخامين تأتي بعد محادثات مع المشاركين في القطاع وسط إقبال متنام على الخامين من شركات التكرير الآسيوية.

وأضافت أن صادرات الخامين تقدر إجمالاً بمليوني برميل يومياً.

ودعت بلاتس عملاءها لتقديم آرائهم بحلول السادس من أكتوبر.