أرباح شركة متاجر «مترو» ترتفع في الربع الثالث

دوسلدورف (د ب أ)

أعلنت شركة متاجر التجزئة الألمانية «مترو أيه.جي» أمس الخميس ارتفاع أرباحها القابلة للتوزيع خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي إلى 75 مليون يورو مقابل 52 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووصلت أرباح السهم الواحد على أساس الأداء 0.21 يورو مقابل 0.14 يورو خلال الفترة نفسها. في الوقت نفسه، تراجعت أرباح الشركة القابلة للتوزيع بعد وضع البنود الخاصة في الاعتبار إلى 87 مليون يورو، بما يعادل0.24 يورو للسهم مقابل 130 مليون يورو بما يعادل0.36 يورو للسهم خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي. كانت سلسلة متاجر «مترو» قد قررت يوم 6 فبراير الماضي تقسيم مجموعة «مترو جروب» إلى شركتين مستقلتين.

ودخل قرار التقسيم حيز التطبيق يوم 12 يوليو الماضي، حيث أصبح اسم شركة «مترو أيه، جي» الآن «سي إيكونومي أيه.جي»، في حين أصبحت شركة «مجموعة مترو لتجارة الجملة والأغذية» تسمى «مترو أيه.جي».

وبلغت أرباح شركة «مترو أيه.جي» خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي قبل حساب الضرائب والفوائد 215 مليون يورو مقابل 68 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.