الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس في كوريا الجنوبية

سول (د ب أ)

أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند مستوى1.25% خلال اجتماع أغسطس الحالي.

وأقر البنك المركزي في اجتماع اللجنة المالية والنقدية برئاسة المحافظ «لي جو يول» الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي لشهر أغسطس الجاري، وذلك للشهر الـ14 على التوالي بعد أن انخفض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1.25% كأدنى مستوى له في يونيو العام الماضي لتحفيز الاقتصاد المحلي الذي طال أمد ركوده.

وكان المحافظ لي أوضح في يونيو الماضي أن البنك المركزي قد يتخذ نهجاً مشدداً نقدياً إذا أظهر الاقتصاد المحلي علامات حول انتعاش قوي، مما يلوح إلى أن البنك المركزي قد ينظر في رفع معدل الفائدة الرئيس.

ولكن البنك المركزي يعتقد أن العلامات الاقتصادية الأخيرة لم تلب الشروط لرفع معدل الفائدة الرئيسي نظراً للمؤشرات الاقتصادية الأخيرة، إلى جانب ظهور مخاطر الأسلحة النووية الكورية الشمالية مؤخراً بعد إطلاق بيونج يانج صاروخاً بعيد المدى.