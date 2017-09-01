ريدموند (د ب أ)

أعلنت شركتا «أمازون» للتجارة الإلكترونية و«مايكروسوفت» للبرمجيات الأربعاء إقامة شراكة بينهما تتيح لتطبيقي المساعد الصوتي الذي تنتجه الشركتان، وهما «أليسكا» و«كورتانا» التواصل معا.

واعتباراً من وقت لاحق من العام الحالي سيكون في مقدور مستخدمي جهاز المساعد الصوتي «أمازون إيكو» وغيره من الأجهزة التي تعمل بتطبيق «أليكسا» استخدام تطبيق «أليكسا» لتشغيل تطبيق «كورتانا» أو استخدام أحد الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «ويندوز 10» لبدء تشغيل تطبيق «أليسكا» من خلال تطبيق «كورتانا». يذكر أن تطبيق «كورتانا» سيركز على الإنتاجية والمستخدمين من مؤسسات الأعمال في حين يركز «أليكسا» على التجارة الإلكترونية والترفيه والمستهلكين.

ومن خلال هذه الشراكة سيكون في مقدور عملاء «أليكسا» الوصول إلى الخصائص الفريدة لتطبيق «كورتانا»، بما في ذلك خدمة البريد الإلكتروني «مايكروسوفت أوت لوك أند إكستشينج»، كما سيكون في مقدورها التسجيل في اجتماع ما أو الوصول إلى جدول مواعيد العمل، وكذلك قراءة رسائل البريد الإلكتروني.

وبنفس الطريقة يمكن لمستخدمي «كورتانا» الطلب من «أليكسا» بتشغيل أجهزتهم المنزلية الذكية والتسوق عبر موقع «أمازون دوت كوم» وغير ذلك الكثير.