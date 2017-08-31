الاقتصاد الأميركي نحو النمو التصاعدي وطلب على سوق التمويل

أبوظبي (الاتحاد)

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن الاقتصاد الأميركي دخل في خضم مرحلة النمو التصاعدي وذلك بعد سلسلة من النتائج والحقائق والأرقام التي تأتي على أرض الواقع من يونيو 2016 وفي وقتها تم إلقاء الضوء من قبل المكتب على أن الاقتصاد الأميركي وسوق العمل متجهان الى مرحلة النمو التصاعدي.

ولفت التقرير الى أن معدلات النمو التي سجلت نسبة 3% وفاقت التوقعات، وإضافة 237 ألف وظيفة للقطاع الخاص الأميركي، كانا خير دليل على هذه المرحلة التصاعدية.

وأشار التقرير الى أن الاقتصاد العالمي أيضاً يتجه من مرحلة النمو الأساسي الى النمو التصاعدي خاصة بعد التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الصيني واقتصاد منطقة اليورو، ما سيؤدي مع ما يشهده الاقتصاد الأميركي، إلى ارتفاع تكلفة التمويل، نظراً لازدياد الطلب على المشاريع الاستثمارية، وهذا ما ذكرته دراسة صدرت عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز في شهر أوكتوبر 2016، إلى أن سوق التمويل يوفر فرصة مثالية قبيل التطورات المرتقبة في الاقتصاد الأميركي، وانتقال الاقتصاد العالمي من مرحلة التباطؤ إلى مرحلة النمو الأساسي، ومن ثم التصاعدي.

وأشارت الدراسة وقتها إلى أن تطور الاقتصاد الأميركي الذي يعتبر المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد العالمي، و يشهد المزيد من الوظائف وارتفاع الأجور والتضخم، سيفرض على الشركات المزيد من الخطط التوسعية التي تستدعي بطبيعة الحال المزيد من التمويل ورفع الرساميل، الأمر الذي سيشكل ارتفاعاً في الطلب على التمويل على المدى المتوسط الطويل، وارتفاع تكلفة الاقتراض التي يتوقع أن تزداد عاماً بعد عام.

وقال التقرير نتيجة للتطور الإيجابي الأخير في الاقتصاد الأميركي تم الإعلان من قبل صناديق التحوط الصينية واليابانية أنهم سيقومون بزيادة استثماراتهم في سوق الأسهم الأميركية بحدود 15الى 20% خلال الأشهر الثلاثة القادمة، مضيفاً أن هذه التطورات في الاقتصاد الأميركي تساهم في إعادة التوازن التجاري الذي يطمح إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر برامجه الاقتصادية.