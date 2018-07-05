علماء يشككون في صحة خلاصات الأبحاث العلمية

أ ف ب

تعاني الأوساط البحثية من مشكلة مستشرية وهي أن الكثير من الأبحاث المنشورة نتائجها في مجلات علمية ينطوي على تعميم لخلاصات رغم اعتماده حصرا على عينات صغيرة لا تخوله ذلك.

غير أن الضغوطات الممارسة على الباحثين والمنافسة المحتدمة بين المجلات العلمية والشهية المفرطة لوسائل الإعلام على الدراسات التي تبشّر بثورات أو اكتشافات، تبقي الوضع على حاله من دون أي حلول في الأفق.

قبل بضع سنوات، انتقى باحثان 50 مكونا من المكونات الأكثر استخداما في كتاب للطبخ لمعرفة كم منها تبين أنه على صلة بالسرطان في دراسات نشرت في مجلات علمية. وخلصا إلى لائحة تضم 40 مكونا من أصل خمسين، من بينها الملح والسكر والدقيق.

وتساءلا، على سبيل السخرية في مقالهما المنشور في العام 2013، "هل كلّ ما نأكله يسبب السرطان؟".

وقال أحدهما وهو جون يوانيديس الأستاذ المحاضر في الطب في جامعة ستانفورد، إن "أغلبية المقالات المنشورة حتى في المجلات المرموقة، هي سيئة النوعية".