80 مليون دولار غرامة على مسؤولين في بتروبراس

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

أصدرت محكمة برازيلية الأربعاء قراراً بحق مسؤولين سابقين اثنين في مجموعة النفط الوطنية «بتروبراس» يقضي بدفع غرامات مجموعها 80 مليون دولار، لإدانتهما بسوء إدارة عملية شراء مصفاة في ولاية تكساس الأميركية.

واتهمت محكمة الحسابات البرازيلية الرئيس السابق لشركة النفط العملاقة الحكومية سيرجيو غابرييلي والمسؤول السابق في شركة النفط الحكومية نيستور سيرفيرو بالحاق الضرر بالحسابات العامة جراء الصفقة.

واشترت بتروبراس 50 في المئة من المصفاة في مدينة باسادينا في ولاية تكساس العام 2006 من شركة النفط البلجيكية «أسترا» مقابل 360 مليون دولار.

وفي العام 2008، اضطرت إلى شراء النصف الثاني من المصفاة عملا ببند في العقد يفرض عليها ذلك في حال وقع خلاف بين الشركاء.

ودفعت بتروبراس في المحصلة 1,2 مليون دولار ثمن المصفاة، وهي قيمة مبالغ فيها بالنسبة إلى ظروف السوق.

ومن الممكن استئناف الحكم الصادر الأربعاء. وخضع العشرات من كبار الزعماء السياسيين ورجال الأعمال في البرازيل للتحقيق وأدين بعضهم في إطار فضيحة الفساد التي اندلعت عام 2014. وتركزت التحقيقات على بتروبراس، حيث استغل سياسيون ورجال أعمال كبار عقود بناء مضخمة التكلفة لاختلاس مليارات الدولارات. ووجهت رسمياً الأسبوع الماضي التهمة لرئيس البرازيل السابق فرناندو كولور في فضيحة بتروبراس للاشتباه في تلقيه نحو 9 ملايين دولار.

في يوليو الماضي أدين الرئيس السابق اليساري لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بتلقي رشاوى، وتبييض أموال، في أكبر ضربة لآماله بالعودة إلى الحكم.