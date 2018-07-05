هاميلتون «مستعد للقتال»

سيلفرستون (أ ف ب)

يأمل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس أن يضعا خلفهما «أسوأ أسبوع» منذ فترة طويلة، عندما يخوضان جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا-1، التي تقام على حلبة سيلفرستون الأحد.

ويسعى فريق «الأسهم الفضية» إلى تعويض خيبة الأمل، بعد الصفعة التي تلقاها مع انسحابه المزدوج لأسباب ميكانيكية للمرة الأولى منذ عودته إلى الفورمولا-1 عام 2010، خلال جائزة النمسا الكبرى الأحد الماضي، وقال رئيس الفريق النمساوي توتو وولف: «نحن مصممون على القتال بقوة على أرضنا من أجل أن نحقق نتيجة جيدة، جديرة بمستوى أداء سائقينا، بشغف جماهيرنا وبالعلامة التجارية مرسيدس».

وتوقفت سلسلة دخول هاميلتون «33 عاماً»، ترتيب النقاط عند 33 سباقاً على التوالي، وتحديداً منذ جائزة ماليزيا 2016، وكتب البريطاني على إنستجرام قائلاً: عندما تقع، بإمكانك، إما أن تبقى على الأرض أو النهوض مجدداً والصراع بقوة، أنا مستعد للقتال.

وعاش فريق مرسيدس، الذي يقع مقره في براكلي بالقرب من حلبة سيلفرستون، أسوأ لحظات له في الفورمولا-1 على الحلبة النمساوية ريد بول رينج في سبلبيرج التي تعتبر معقل فريق ريد بول؛ إذ تعود ملكيته لصاحب الفريق الملياردير النمساوي ديتريش ماتيسشيتز.