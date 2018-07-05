هاميلتون «مستعد للقتال»

سيلفرستون (أ ف ب)
يأمل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس أن يضعا خلفهما «أسوأ أسبوع» منذ فترة طويلة، عندما يخوضان جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا-1، التي تقام على حلبة سيلفرستون الأحد.
ويسعى فريق «الأسهم الفضية» إلى تعويض خيبة الأمل، بعد الصفعة التي تلقاها مع انسحابه المزدوج لأسباب ميكانيكية للمرة الأولى منذ عودته إلى الفورمولا-1 عام 2010، خلال جائزة النمسا الكبرى الأحد الماضي، وقال رئيس الفريق النمساوي توتو وولف: «نحن مصممون على القتال بقوة على أرضنا من أجل أن نحقق نتيجة جيدة، جديرة بمستوى أداء سائقينا، بشغف جماهيرنا وبالعلامة التجارية مرسيدس».
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وعاش فريق مرسيدس، الذي يقع مقره في براكلي بالقرب من حلبة سيلفرستون، أسوأ لحظات له في الفورمولا-1 على الحلبة النمساوية ريد بول رينج في سبلبيرج التي تعتبر معقل فريق ريد بول؛ إذ تعود ملكيته لصاحب الفريق الملياردير النمساوي ديتريش ماتيسشيتز.
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