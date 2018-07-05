لافيلني بطل الزانة في لوزان

لوزان (أ ف ب)

تجاوز الفرنسي رينو لافيلني خسارتيه الأخيرتين، وفاز بمسابقة القفز بالزانة في لقاء لوزان السويسري الدولي لألعاب القوى، المرحلة الثامنة من الدوري الماسي، مسجلاً 5,91 م في محاولته الثانية.

وأقيمت المسابقة، وهي الوحيدة التي أجريت أمس الأول، خارج المضمار في المنطقة الخاصة بمشجعي المنتخب السويسري، في البوابة المؤدية إلى بحيرة لوزان، بينما تقام بقية المسابقات في ملعب «لا بونتايز» المطل على المدينة.

وتمكن لافيلني حامل الرقم القياسي العالمي 6,16 م منذ 2014، من تفادي الخروج عند ارتفاع 5,77 م من محاولته الثالثة الأخيرة.

وحل ثانياً البولندي بافل فوتشيكوفسكي (5,84 م)، أمام الأميركي سام كندريكس والأسترالي كورتيس مارشال (5,77 م).

واجتاز حامل ذهبية أولمبياد لندن 2012 ارتفاع 5,91 متر في محاولته الثانية، ليحقق الفوز في لوزان للمرة الخامسة في عشر مشاركات، وكاد ينجح في محاولته الأولى لتخطي ارتفاع ستة أمتار، حيث قام بذلك مرة واحدة قبل ثلاث سنوات في لقاء يوجين، متخطياً ارتفاع 6.05 م.

وشكا لافيلني من ترهل أصابه السبت الماضي في لقاء باريس، حيث حلّ ثالثاً محققاً 5,84 م، معتبراً أن ذلك كان مخيباً «لأنه حصل أمام جمهوري»، وأضاف: «أود أن اجتاز مجدداً حاجز الستة أمتار، وقد حاولت ثلاث مرات هذا الموسم، ولست بعيداً جداً».