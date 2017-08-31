إصلاح قانون العمل يطرح تحدياً كبيراً للرئيس الفرنسي

باريس (أ ف ب)
يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يسجل تراجعاً كبيراً في استطلاعات الرأي، التحدي الأول الكبير في ولايته مع عرض حكومته الخميس إصلاحاً لقانون العمل ينتظر بترقب كبير.
وهذه الورشة الكبرى التي تسبق الإصلاح المرتقب لإعانات البطالة ونظام التقاعد والنظام الضريبي، هي المحطة الأولى من «تجديد للنموذج الاجتماعي» وعد به الرئيس الذي انتخب في 7 مايو في بلد وصفه بنفسه بأنه «غير قابل للإصلاح». وستعرض خمسة مراسيم حكومية أعدت خلال الصيف على الشركاء الاجتماعيين قبل أن يتناولها وزير العمل بشكل مفصل خلال مؤتمر صحفي.
والهدف هو منح الشركات المزيد من المرونة من أجل تشجيعها على التوظيف في وقت تبقى البطالة التي تتصدر اهتمامات الفرنسيين، مرتفعة جداً إذ تطاول 9.5% من القوة العاملة، وخصوصاً الشباب.
وأوضح ماكرون في مقابلة مطولة نشرتها مجلة «لوبوان» الخميس، أن الهدف هو تحقيق «تحوّل عميق...
وطموح». وقال في المقابلة المفصلة التي تشكل ابتعاداً عن استراتيجية «الندرة في الكلام» التي اعتمدها بعد انتخابه، إن الهدف ليس الإصلاح من أجل الإصلاح، بل هو يعتبر «وسائل وأدوات من أجل التوصل إلى شيء آخر: تحرير الطاقات». وقال الأستاذ في مركز الأبحاث الدولية في معهد الدراسات السياسية في باريس كريستيان لوكين إن أبعاد هذا المشروع لا تقتصر على الصعيد الوطني؛ لأن ماكرون «يجسد أملاً لجميع الذين ينتظرون إصلاحاً في فرنسا، وخصوصاً ألمانيا». وتابع: «إنه اختبار»، في حين أن «ما يطغى دائماً في نظرة الدول المجاورة إلى فرنسا هو عجز هذا البلد عن إنجاح إصلاح سياساته العامة من دون أن تندلع على الفور الحرب الاجتماعية». وينطوي هذا الإصلاح على أهمية كبرى بالنسبة لماكرون الذي يرى فرنسا في دور المحرك لأوروبا و«زعيمة للعالم الحر»، إذ أشار الباحث إلى أن «الزعامة التي يمكن ممارستها على الساحة الدولية أو الأوروبية العابرة للحدود الوطنية، تتوقف بشكل متزايد على القدرة على قيادة البلاد بصورة جيدة». وعلى الصعيد الداخلي، يبدو الوضع معقداً مع التطلعات الكبرى التي يبديها أرباب العمل، والمعارضة التي تؤكدها بعض النقابات. ... المزيد