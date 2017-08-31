إصلاح قانون العمل يطرح تحدياً كبيراً للرئيس الفرنسي

باريس (أ ف ب)

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يسجل تراجعاً كبيراً في استطلاعات الرأي، التحدي الأول الكبير في ولايته مع عرض حكومته الخميس إصلاحاً لقانون العمل ينتظر بترقب كبير.

وهذه الورشة الكبرى التي تسبق الإصلاح المرتقب لإعانات البطالة ونظام التقاعد والنظام الضريبي، هي المحطة الأولى من «تجديد للنموذج الاجتماعي» وعد به الرئيس الذي انتخب في 7 مايو في بلد وصفه بنفسه بأنه «غير قابل للإصلاح». وستعرض خمسة مراسيم حكومية أعدت خلال الصيف على الشركاء الاجتماعيين قبل أن يتناولها وزير العمل بشكل مفصل خلال مؤتمر صحفي.

والهدف هو منح الشركات المزيد من المرونة من أجل تشجيعها على التوظيف في وقت تبقى البطالة التي تتصدر اهتمامات الفرنسيين، مرتفعة جداً إذ تطاول 9.5% من القوة العاملة، وخصوصاً الشباب.

وأوضح ماكرون في مقابلة مطولة نشرتها مجلة «لوبوان» الخميس، أن الهدف هو تحقيق «تحوّل عميق...