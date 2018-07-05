الشارقة يصرف النظر عن الإكوادوري كازاريس

علي معالي (دبي)

صرفت شركة الشارقة لكرة القدم، بنادي الشارقة، النظر بالتعاقد مع اللاعب الإكوادوري خوان كازاريس، وذلك للمغالاة في الانتقال، حيث طلب ناديه مليوني يورو على سبيل الإعارة لموسم، وفي حالة رغبة الشراء بعد ذلك دفع 6 ملايين يورو، ما دفع الشارقة إلى رفض إتمام التعاقد. وتدرس الشركة في الوقت الراهن الصفقة الرابعة من اللاعبين الأجانب، حيث هناك أكثر من لاعب على طاولة المفاوضات لاختيار اللاعب رقم 10، الذي يحتاجه الفريق، فيا تم التعاقد مع ريان منديز من الرأس الأخضر، وهو لاعب يتحرك في طرف الملعب مع وجود البرازيلي ويلتون، إضافة إلى الأوزبكي شوكوروف.

من جانبه، قال عمران الجسمي، إداري الشارقة: «إن المعسكر الداخلي سوف يستمر حتى 18 الشهر الجاري موعد السفر إلى ألمانيا ثم هولندا، والعودة 10 أغسطس المقبل»، مشيراً إلى أن الجزء الثاني من المعسكر سيكون في هولندا، وهناك يخوض الفريق مباريات تجريبية قبل العودة إلى الشارقة مجدداً، وفي معسكر دوسلدورف بألمانيا سيكون الاهتمام برفع معدل اللياقة البدنية.

وأضاف: «تم تدعيم الفريق بثلاثة من اللاعبين المواطنين، إضافة إلى الحارس مايد مصبح، ومن المنتظر وجود عدد من لاعبي الرديف في المعسكر للاستفادة بهم على مدار الموسم، وهناك أسماء من اللاعبين المواطنين يتم التفاوض بشأنهم في الوقت الراهن، وقبل بداية الموسم هناك مباريات سيؤدي الفريق مباريات تجريبية للاستقرار على الأمور الفنية والتشكيلة».

وتابع: «الموسم الماضي كانت بدايته صعبة علينا لكونه شهد مرحلة الدمج، وعدم وجود أجانب بالشكل الكامل، وخاض الفريق عدداً من الجولات بأجنبي واحد فقط، ونتمنى أن يكون الموسم المقبل أفضل من الجوانب كافة، بالاستقرار على الأجانب، حيث لم يتبق سوى واحد، كما تم إضافة عناصر من اللاعبين المواطنين الذين سيخدمون مصلحة الملك بشكل عام، ولهم خبراتهم التي نسعى إلى الاستفادة منها».

وأوضح «في ظل الإعداد الذي نأمل أن يكون مثالياً، نطمح إلى أن نكون في منطقة تليق باسم ومكانة الفريق، في ظل الاستقرار الفني والإداري الحالي، حيث نجح عبد العزيز العنبري في استعادة الفريق لجزء كبير من توازنه، كما نجح العنبري في تصحيح الأمور الخاصة بالشق الدفاعي، ما جعل التوازن يعود للفريق سريعاً حتى أنهى الفريق الموسم بصورة مناسبة».