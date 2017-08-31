إطلاق علامة موحدة لسنغافورة للترويج السياحي والاقتصادي

سنغافورة (الاتحاد)
أطلق كل من مجلس سنغافورة للسياحة ومجلس سنغافورة للتنمية الاقتصادية علامة جديدة موحدة، سنغافورة - (Passion Made Possible)، للترويج لسنغافورة عالميا كوجهة سياحية واقتصادية.
وتهدف المبادرة المشتركة الأولى من نوعها، التي أطلقت رسمياً بحضور وزير التجارة والصناعة إس.إسواران، وبدعم من وزارة الاتصالات والمعلومات، إلى تعزيز وتطوير المكانة والتركيبة الفريدة التي تتمتع بها سنغافورة، والمتمثلة بالشغف وروح العزيمة الدائمة التجديد والبحث المستمر عن الفرص وإعادة الابتكار.
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لذلك تهدف العلامة الجديدة الموحدة على تأكيد قدرة الدولة في تلبية الاحتياجات الجديدة للمسافرين والشركات، ومساعدة سنغافورة في التميز عن نظرائها في الساحة الدولية.
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لا شك أن العلامة الجديدة ستمكننا من توطيد العلاقات وترسيخها مع الأصدقاء في الإمارات، حتى في الأوقات التي لا يفكرون فيها بالسفر.
يأتي الشعار الجديد متماشياً مع جودة السياحة، ذلك أنه سيلعب دورا في التقرب أكثر من السياح الأكثر تأنياً في اختياراتهم والساعين لاكتساب المزيد من القيم الطموحة أثناء ترحالهم».