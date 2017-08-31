إطلاق علامة موحدة لسنغافورة للترويج السياحي والاقتصادي

سنغافورة (الاتحاد)

أطلق كل من مجلس سنغافورة للسياحة ومجلس سنغافورة للتنمية الاقتصادية علامة جديدة موحدة، سنغافورة - (Passion Made Possible)، للترويج لسنغافورة عالميا كوجهة سياحية واقتصادية.

وتهدف المبادرة المشتركة الأولى من نوعها، التي أطلقت رسمياً بحضور وزير التجارة والصناعة إس.إسواران، وبدعم من وزارة الاتصالات والمعلومات، إلى تعزيز وتطوير المكانة والتركيبة الفريدة التي تتمتع بها سنغافورة، والمتمثلة بالشغف وروح العزيمة الدائمة التجديد والبحث المستمر عن الفرص وإعادة الابتكار.

وفي الوقت الذي أسست فيه سنغافورة، على مدار العقود الخمسة الماضية، سمعة قوية كوجهة سياحية وتجارية عالمية تتميز ببنيتها التحتية العالية الجودة وبأمنها واستقرارها وقوة علاقاتها وموقعها الاستراتيجي، ازدادت حدة المنافسة العالمية لاستقطاب السياح والاستثمارات، وبات المشهد الإعلامي أكثر ازدحاما وتعقيدا، وأصبح الزوار أكثر تأنياً وحكمة في اختيار وجهاتهم، يبحثون عن مزيد من تفاعل مع الثقافة وبناء علاقات أقوى مع هذه الوجهات، بينما اتجهت الشركات الدولية لإيجاد حلول جديدة من شأنها إحداث التغيير.

لذلك تهدف العلامة الجديدة الموحدة على تأكيد قدرة الدولة في تلبية الاحتياجات الجديدة للمسافرين والشركات، ومساعدة سنغافورة في التميز عن نظرائها في الساحة الدولية.

وقال جي.بي.سريثار، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجلس سنغافورة للسياحة: «من خلال شعار (Passion Made Possible) يمكن لسنغافورة سرد قصة أكثر اكتمالاً عن نفسها، قصة لا تتغنى بالسياحة فقط». وأضاف: «تمثل هذه العلامة قيم الدولة وتدعم الحكايا والقصص عن هذه الوجهة وسكانها. تعتبر سنغافورة من الوجهات المفضلة بين السياح من الإمارات، واستقبلت أكثر من 80 ألف زائر من دولة الإمارات في العام 2016.

لا شك أن العلامة الجديدة ستمكننا من توطيد العلاقات وترسيخها مع الأصدقاء في الإمارات، حتى في الأوقات التي لا يفكرون فيها بالسفر.

يأتي الشعار الجديد متماشياً مع جودة السياحة، ذلك أنه سيلعب دورا في التقرب أكثر من السياح الأكثر تأنياً في اختياراتهم والساعين لاكتساب المزيد من القيم الطموحة أثناء ترحالهم».