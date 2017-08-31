كردستان تدفع 600 مليون دولار إلى ائتلاف «بيرل»

الشارقة (الاتحاد)

اتفقت حكومة إقليم كردستان&rlm‭ ‬وائتلاف ‬شركات ‬بيرل «دانة ‬غاز‬، ‬نفط ‬الهلال ‬و‬بيرل ‬بيتروليوم»، ‬على ‬تسوية ‬خلافاتهما ‬تسوية ‬تامة ‬وإنهاء ‬التحكيم ‬والإجراءات ‬القضائية ‬المرتبطة ‬به، ‬وتسوية ‬كل ‬الخلافات ‬المتبقية ‬فيما ‬بينهما، ‬بما ‬في ‬ذلك ‬التعويضات ‬الجوهرية ‬التي ‬أثبتتها ‬شركات ‬الائتلاف ‬على ‬حكومة ‬إقليم ‬كردستان، ‬وتطبيق ‬آلية ‬تسديد ‭ ‬2.239‭ ‬ مليار ‬دولار ‬أميركي،‭ ‬المبلغ ‬الذي ‬منحته ‬هيئة ‬التحكيم ‬لغاية ‬هذا ‬اليوم، ‬إضافة ‬إلى ‬الإسراع ‬وعلى ‬الفور ‬في ‬تطوير ‬الموارد ‬النفطية ‬الرئيسية ‬في ‬مناطق ‬العقد ‬لمصلحة ‬الطرفين ‬ومصلحة ‬مواطني ‬إقليم ‬كردستان ‬والعراق.

ومن أبرز نقاط التسوية بين الأطراف بأن تدفع حكومة إقليم كردستان فوراً مبلغ 600 مليون دولار إلى شركة بيرل، كما تدفع حكومة إقليم كردستان فوراً مبلغ 400 مليون دولار أميركي إضافي يخصص لصالح الأغراض الاستثمارية التطويرية في مناطق العقد لتحقيق زيادة كبرى في الإنتاج.

وتضمنت التسوية أيضاً بأن تعمل بيرل على زيادة إنتاج الغاز في خور مور بنحو 500 مليون قدم مكعبة قياسي في اليوم، أي بنحو 160% أكثر من مستوى الإنتاج الحالي (الغاز الإضافي)، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز الإضافي مع كميات إضافية من المكثفات في غضون عامين تقريباً.

وأعرب الطرفان عن سعادتهما بهذه التسوية، ويتطلعان إلى العمل معاً لتحقيق الاستفادة القصوى من المناطق التي تشملها الاتفاقية لصالح شعب إقليم كردستان والشعب العراقي.