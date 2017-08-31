كردستان تدفع 600 مليون دولار إلى ائتلاف «بيرل»

الشارقة (الاتحاد)
اتفقت حكومة إقليم كردستان&rlm وائتلاف شركات بيرل «دانة غاز، نفط الهلال وبيرل بيتروليوم»، على تسوية خلافاتهما تسوية تامة وإنهاء التحكيم والإجراءات القضائية المرتبطة به، وتسوية كل الخلافات المتبقية فيما بينهما، بما في ذلك التعويضات الجوهرية التي أثبتتها شركات الائتلاف على حكومة إقليم كردستان، وتطبيق آلية تسديد 2.239 مليار دولار أميركي، المبلغ الذي منحته هيئة التحكيم لغاية هذا اليوم، إضافة إلى الإسراع وعلى الفور في تطوير الموارد النفطية الرئيسية في مناطق العقد لمصلحة الطرفين ومصلحة مواطني إقليم كردستان والعراق.
ومن أبرز نقاط التسوية بين الأطراف بأن تدفع حكومة إقليم كردستان فوراً مبلغ 600 مليون دولار إلى شركة بيرل، كما تدفع حكومة إقليم كردستان فوراً مبلغ 400 مليون دولار أميركي إضافي يخصص لصالح الأغراض الاستثمارية التطويرية في مناطق العقد لتحقيق زيادة كبرى في الإنتاج.
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وأعرب الطرفان عن سعادتهما بهذه التسوية، ويتطلعان إلى العمل معاً لتحقيق الاستفادة القصوى من المناطق التي تشملها الاتفاقية لصالح شعب إقليم كردستان والشعب العراقي.
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