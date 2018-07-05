«أبوظبي 35» جاهز لتحدي الـ 12 ساعة

خالد السعدي (أوجستو)

يتأهب زورق أبوظبي 35 لدخول الجولة الثانية لتحدي بطولة العالم للفورمولا-2 لموسم 2018، وذلك في المحطة الختامية بأوجستو في بولندا مع انطلاقة السباق الرئيسي الأول غداً، ومن ثم السباق الرئيسي والختامي للبطولة الأحد، حيث يعلن بعدها عن أبطال الموسم والزورق الفائز بلقب الإندوراس العالمي.

وتأتي مشاركة أبوظبي في أوجستو بعد أن حل ثالثاً من خلال الجولة الأولى، والتي أقيمت في روين، وتستكمل في أوجستو باثنتي عشرة ساعة تنقسم على مدار يومين بواقع ست ساعات يومياً، ويشارك على زورق أبوظبي الثلاثي ثاني القمزي وراشد القمزي وتوليو أباتي، ومن المتوقع مشاركة من 10 إلى 20 زورقاً.

وكانت اللجنة المنظمة قد أصدرت قوانينها المختلفة قبل بدء السباق، ومن أبرزها عدم قبول أي مشارك في كل الفرق تحت الستة عشرة سنة، بالإضافة إلى أهمية أن يقود كل زورق من ثلاثة إلى أربعة متسابقين كحد أقصى.

ويشارك فريق أبوظبي بزورق واحد فقط في المنافسة، حيث تحمل لها أوجستو ذكريات قريبة في موسم 2016 والذي شارك خلالها بزورقين، وحل في المركز الثاني في الجولة، بالإضافة إلى المركز الثالث في اليوم الختامي.