معدلات إشغال عالية في فنادق «الأربع والثلاث» نجوم

رشا طبيلة(أبوظبي)
سجلت الفنادق من فئات الأربع والثلاث نجوم إلى جانب الشقق الفندقية، أعلى معدلات إشغال منذ بداية العام الجاري، بنسب تفوق 70%، لتتفوق على فنادق الخمس نجوم والتي سجلت معدلات إشغال في الستينيات.
ففي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، سجلت فنادق الأربع نجوم 74% في الإشغال، والثلاث نجوم 70%، أما الأربع نجوم فسجلت 62% في الإشغال في سبعة أشهر، بحسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.
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وقال أمين دقاق مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة لمجموعة «روتانا»، إنه في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية فإن فنادق الأربع والثلاث نجوم تعد الخيار الأمثل لشريحة واسعة من السياح.
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