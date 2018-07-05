مصبح بطل «المحترفين» والكتبي يكسب لقب الهواة

دبي (الاتحاد)

توج العميد الدكتور إبراهيم محمود عبد الرحمن، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، الفائزين ببطولة الرماية الداخلية الثالثة للضباط، والتي أقيمت ضمن الموسم الرياضي الداخلي لشرطة دبي، واختتمت فعالياتها أمس.

وفاز الملازم أول حمد مصبح من مركز شرطة حتا بالمركز الأول لفئة المحترفين، وجاء في المركز الثاني، النقيب أحمد محمد المسفري من إدارة الموارد البشرية، وحل المركز الثالث الملازم أول عثمان البلوشي من الإدارة العامة للتحريات. وفي فئة الهواة، جاء بالمركز الأول ملازم حمد سهيل الكتبي من مركز ند الشبا وجاء في المركز الثاني الملازم محمد راشد المرزوقي من إدارة أمن المواصلات وحل في المركز الثالث الملازم مكتوم محمد بن ثاني من إدارة التحريات أقيمت البطولة بالنظام الأولمبي للرماية من مسافة 15 متراً، واستمرت أسبوعاً واحداً، وتأتي ضمن الموسم الرياضي الداخلي لشرطة دبي لعام 2018.

وأشاد العميد الدكتور إبراهيم محمود بمستوى البطولة والنتائج المحقق، مهنئناً الأبطال إحرازهم نتائج مميزة تعكس بدورها المستوى المتقدم والمتطور للرماة بين كبار ضباط شرطة دبي المشاركين، مؤكدا أهمية مثل هذه البطولات التي تسهم في المحافظة على المستويات في الرماية بين كبار الضباط في شرطة دبي مشيرا إلى توجيهات اللواء عبد الله خليفه المري القائد العام لشرطة دبي، فيما يتصل بالاهتمام بالعنصر الرياضي في شرطة دبي، وتسخير الإمكانيات لتحقيق الأهداف المرجوة، سواء على مستوى التنافس الداخلي لبطولات شرطة دبي أو على مستوى منافسات اتحاد الشرطة الرياضي، شاكراً فريق عمل البطولة الملازم أول راشد سالم المر، والملازم أول عثمان أهلي والملازم أحمد خلفان الحمادي، والرقيب أول محمد حسين، وجميع جميع من أسهم في إنجاح البطولة.

حضر ختام البطولة، العقيد على خلفان المنصوري، مدير إدارة الشؤون الرياضية، والملازم أول راشد سالم المر مشرف البطولة، والملازم أول عثمان قاسم أهلي مشرف حكام البطولة، وعدد من الضباط والمسؤولين في شرطة دبي.