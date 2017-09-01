الذهب يتراجع مع صعود الدولار بدعم بيانات اقتصادية قوية

بنجالورو (رويترز)

انخفض الذهب أمس الخميس مع صعود الدولار بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية من الصين والولايات المتحدة، لكنه ظل فوق مستوى 1300 دولار للأوقية (الأونصة)، في ظل الإقبال على الأصول الآمنة بسبب توترات كوريا الشمالية وهو ما حد من خسائر المعدن.

وبحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1303.11 دولار للأوقية، لكنه يتجه لتحقيق مكسب شهري يقارب ثلاثة بالمئة.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 1308.50 دولار للأوقية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن ثاني تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي أظهر نموه بنسبة ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، مسجلا أسرع وتيرة نمو في أكثر من عامين.

وأضاف أرباب العمل بالقطاع الخاص الأميركي 237 ألف وظيفة في أغسطس، وهي أكبر زيادة شهرية في خمسة أشهر، وفقا لما أظهره تقرير لمؤسسة إيه.دي.بي للتوظيف.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.33 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 982.49 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 932.03 دولار للأوقية.