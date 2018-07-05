3 ذهبيات وفضيتان لـ «أصحاب الهمم» في اليوم الثاني

معتز بكر (أيرلندا)

حصد منتخبنا لـ «أصحاب الهمم» 3 ميداليات ذهبية، وفضيتين في اليوم الثاني للألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر للشباب والتي تقام حاليا في أيرلندا بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 16 دولة ليرفع رصيده إلى 12 ميدالية ملونة في هذه التظاهرة العالمية بحصول عبد الله الغافري على ذهبية 1500 تلاه في المركز الثاني الأميركي جيسون روبن، بينما كان المركز الثالث من نصيب الألماني جانيس جوثر..

وفي سباق 200 م، حقق بطلنا عبد الله الغافري أيضا الميدالية الذهبية، فيما كان المركز الثاني والميدالية الفضية من نصيب زميله أحمد جاسم، وحصل على المركز الثالث الأميركي جيسون، ونجح علي حسين في الحصول على الميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة، تلاه في المركز الثاني الكرواتي دومينيك، وحل ثالثاً الكازاخستاني دانيار بيكليف، وشهدت مسابقة رمي القرص ميدالية إماراتية بعد أن انتزاع المتألق محمد الكعبي الميدالية الفضية.

واحتفلت البعثة عقب الإنجاز بهذا الانتصار، حيث عمت الفرحة الجميع وتعاهد اللاعبون واللاعبات وأجهزتهم الفنية والإدارية على تكرار مشهد النجاحات بالوصول إلى منصات التتويج مجددا في آخر يوم للمسابقات.

من جانبه، وصف عبد الله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات إنجازات أصحاب الهمم بالمستحقة، مشيرا إلى أن ما حققه أبطالنا في هذه التظاهرة العالمية يعد بكل المقاييس مفخرة، وهو ثمرة دعم القيادة الرشيدة مما أهلهم للوصول لمنصات التتويج وتحقيق النجاح تلو الآخر.