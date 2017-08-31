دولاران سعر جالون البنزين الأميركي والنفط الخام يظل ضعيفاً

سنغافورة (رويترز)

بلغت أسعار البنزين في الولايات المتحدة دولارين للجالون للمرة الأولى منذ يوليو 2015 أمس الخميس مع تعطل إنتاج نحو ربع المصافي الأميركية بسبب السيول الناجمة عن العاصفة هارفي، بينما بقيت أسعار النفط الخام ضعيفة مع انخفاض الطلب عقب تعطل الإنتاج.

وظلت أسواق الخام ضعيفة بعدما سجلت هبوطاً حاداً بالفعل الأربعاء.

وأدى إغلاق كثير من المصافي الأميركية إلى انخفاض الطلب على أهم قيم لصناعة البترول.

وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 46 دولاراً للبرميل، بما يزيد قليلا على تسوية اليوم السابق، حين انخفضت الأسعار 0.8 بالمئة أثناء التعاملات. وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 50.74 دولار للبرميل، منخفضاً 12 سنتاً عن اليوم السابق، حين هبط الخام أكثر من اثنين بالمئة.