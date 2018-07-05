بني ياس يضم مال الله ويفاوض الشامسي

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم أمس، تعاقدها مع المهاجم أحمد مال الله «26 عاماً» قادماً من نادي الإمارات ولمدة موسمين، وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.
ويعول بني ياس كثيرا على مال الله لتدعيم حضوره الهجومي في دوري الخليج العربي الموسم المقبل، حيث إن اللاعب سبق له الاحتراف مع بني ياس في موسم 2013-2014، وخاض معه 11 مباراة ببطولة الدوري شهدت إحرازه هدفين، كما سبق له اللعب مع أندية الجزيرة واتحاد كلباء ودبا الفجيرة وعجمان قبل أن يقضى الموسمين الأخيرين مع نادي الإمارات.
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