المؤسسات المالية تطلب الاجتماع مع «الاتحادية للضرائب»

حسام عبدالنبي (دبي)

كشفت مصادر مصرفية ومالية عن مطالبة المؤسسات العاملة في القطاع المالي والمصرفي، الهيئة الاتحادية للضرائب بعقد المزيد من الاجتماعات وتقديم المزيد من التوضيحات والتفاصيل حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة المقرر إلزام الشركات بها في بداية العام المقبل.

وأكدت المصادر أن الأمر يحتاج المزيد من الإيضاحات حول خضوع الخدمات التي تقدمها البنوك والمصارف الإسلامية والشركات العاملة في القطاع المالي خاصة شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات الصرافة والتحويلات المالية، لضريبة القيمة المضافة من عدمه، مشيرين إلى أنه سيتم مخاطبة الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الأسبوع المقبل وعقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لتوفير مزيد من الإيضاحات.

وكانت وزارة المالية أكدت أن الخدمات المالية التي يتم دفع رسوم صريحة مقابلها ستخضع للضريبة، ولكن سيتم إعفاء المنتجات التي تعتمد على الهامش. كما أشارت إلى أنه سيتم معاملة المنتجات التمويلية الإسلامية ضريبياً بنفس معاملة الخدمات المالية المعروفة دولياً والمقابلة لها.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في بداية الأسبوع الحالي مرسوماً بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة التي تفرض بنسبة 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعلى التوريد الاعتباري. ويأتي إصدار المرسوم بقانون -رقم 8 لسنة 2017- تمهيداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة بداية شهر يناير من العام المقبل 2018.

وينص المرسوم بقانون على أن جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% باستثناء بعض الحالات التي تطبق عليها نسبة الصفر والحالات التي تعفى من الضريبة وفقاً لما ورد في نصوص المرسوم بقانون.

وقال وليد الخطيب، الشريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إنه من الواضح حتى الآن أن ضريبة القيمة المضافة لن تفرض على الخدمات التي تقدمها الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية، مستنداً في ذلك إلى أن الدول، التي سبقت الإمارات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لم تفرض مثل هذه النوعية من الضريبة على التعاملات في أسواق الأسهم أو خدمات الوساطة المالية أو الخدمات الرئيسة في البنوك مثل فتح حساب مصرفي وغير ذلك. ومن جهته، قال محمد الأنصاري، رئيس مجموعة الصيرفة والتحويل المالي، إن المجموعة تجري حالياً دراسة لتقييم الوضع الحالي، خاصة أن المجتمع المالي لم يعتاد من قبل على التعامل مع الضرائب، ويحتاج إلى فهم المصطلحات الضريبية المتنوعة، التي تعد جديدة نسبياً في دولة الإمارات.

وأكد أن مجموعة مؤسسات الصيرفة بصدد إعداد قائمة من الإيضاحات لتحديد الوضع بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من أجل توفير المزيد من المعلومات لشركات الصرافة والتحويلات المالية، ولكنها تنتظر المزيد من التفاصيل من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، متوقعاً أن يتم توفير التفاصيل بالكامل والرد على الاستفسارات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبها قالت الهيئة الاتحادية للضرائب إنها أطلقت موقعها الإلكتروني التفاعلي، الذي يتضمن معلومات مخصصة لقطاع الأعمال وأفراد المجتمع، في خطوة هدفها تحسين مستوى الوعي بجميع الإجراءات والقوانين الضريبية، التي من المقرر تطبيقها في دولة الإمارات، وإتاحة الفرصة أمام الشركات وقطاعات الأعمال للتسجيل المبكر في النظام الضريبي. وتختص الهيئة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها، وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك، تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها فيما يخص الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، وكذلك سداد ما يترتب على الهيئة من التزامات مالية، وتطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تصدق عليها الدولة.