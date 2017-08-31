أفكار أنيقة لـ «العيدية»

هناء الحمادي (أبوظبي)







في الماضي كانت العيدية لا تتعدى الدراهم وكان تعطى باليد، إلا أنه ظهرت مؤخرا حرفيات يطرحن أفكاراً مختلفة لتقديمها بأظرف مبتكرة، ومزينة بكلمات التهنئة الشهيرة، مثل «عيدكم مبارك»، أو «عيدكم سعيد». لتزيد فرحة الأطفال بتقاضي العيدية التي تكمل فرحتهم بالعيد.



ومن هؤلاء الحرفيات شيخة سعيد، صاحبة حساب «al6aif_ design»، على الإنستغرام، التي تميزت بتصميم مجموعة رائعة من البطاقات بألوان زاهية لتقديمها مع العيدية للأطفال، وجاءت معظمها في أشكال تراثية.

وعن مجموعتها، تقول شيخة «تبلورت في مخيلتي الكثير من الأفكار، فترجمتها إلى تصاميم متنوعة الأحجام والأشكال، مثل تصميم فتاة ترتدي الجلابية التراثية، وتتزين بـ «الشغاب» (الحلق في الأذن)، وهناك بطاقة للأولاد تحمل صورة صبي يرتدي الكندورة الإماراتية، وتتزين البطاقات بعبارة «ملبوس العافية وهذي عيديتج»، وهو ما جعل الكثير من الزبائن يعجب بها، كونها طريقة أنيقة لتقديم العيدية».



وقررت شيخة أن تحترف مهنة التصميم، بعدما لاقت بعض تجاربها تشجيعاً كبيراً من المحيطين بها. وتقول: «أصبح لديَّ الكثير من الزبائن والكثير من الإبداعات التي تبهر كل من يقتنيها أو يشاهدها.

ومنذ البداية وضعت لنفسي خطاً واضحاً في تصميم العيدية بأشكال مختلفة، وهي تصاميم تحمل الجانب التراثي». وتضيف «أحاول أن أضيف إلى بطاقاتي بعض اللمسات الجمالية، لتعطيها شكلاً جميلاً، وأهم ما يميز أعمالي أنها ذات طابع مميز وإحساس مختلف، ففي لحظة إبداعي أجد نفسي، وكأنني أبدع في لوحة فنية»، مضيفة «أنا أولي مساحة كبيرة للابتكار في أي قطعة أنفذها، وأنجز مراحل صناعة البطاقات بنفسي».



وفيما يتعلق بالطلبيات، تقول «لديَّ الكثير من الطلبيات لجميع المناسبات السعيدة، وهي تحتاج إلى دقة التنفيذ وسرعة الإنجاز لتظهر بصورة جميلة ومميزة». وتشير إلى أن أسعار بطاقات المعايدة التي تصممها تتفاوت بحسب الحجم والكمية المطلوبة والتصميم.