بيلا يطيح شيليتش من «ويمبلدون»

لندن (د ب أ)

فجر الأرجنتيني جيدو بيلا مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح الكرواتي مارين شيليتش من الدور الثاني لبطولة إنجلترا المفتوحة للتنس «ويمبلدون» ثالث بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى أمس.

وكان شيليتش، المصنف الثالث للبطولة، تقدم في المجموعتين الأولى والثانية قبل أن تتوقف المباراة أمس الأول بسبب هطول الأمطار، لكن بيلا قلب الطاولة على نظيره الكرواتي، بعدما فاز بثلاث مجموعات متتالية ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 3 - 6 و1 - 6 و6 - 4 و7 - 6 و7 5.

ويلتقي بيلا في الدور الثالث للبطولة اليوم مع الأميركي ماكينزي ماكدونالد.

في المقابل، تأهل النجم الإسباني المخضرم رافاييل نادال، المصنف الثاني للبطولة، للدور الثالث، بفوزه على الكازاخي ميخائيل كوكوشكين بنتيجة 6 - 4 و6 - 3 و6 - 4.

من جانبه، لم يجد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا سابقا، أدنى صعوبة في اجتياز عقبة الأرجنتيني هوراسيو زيبالوس، عقب فوزه عليه بنتيجة 6 - 1 و6 - 2 و6 - 3.

وواجه الأميركي جون إيسنر، المصنف التاسع للبطولة، صعوبة بالغة في الإفلات من نظيره البلجيكي روبن باميلمانس، حيث تغلب عليه بثلاث مجموعات لمجموعتين، في حين فاز الأسترالي نيك كيريوس على الهولندي روبن هاسه 6 - 3 و6 - 4 و7 - 5.