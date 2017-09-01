هل يمتلك أطفالك المهارات المناسبة لأعمارهم؟

أبوظبي (الاتحاد)

كشف استطلاع حديث المهارات التي يجب أن يتقنها الأبناء في كل سن، شارك فيه 2000 أم وأب، وأظهر الاستطلاع أنه يجب السماح للأطفال بالحصول على المصروف في سن التاسعة، والبدء بوضع ملابسهم في سلة الغسيل في الثامنة، وأن يكون لديهم حساب خاص على «فيسبوك» في الرابعة عشرة. كما يمكن السماح لهم بالسير وحدهم إلى المدرسة، واستخدام هاتفهم الشخصي في سن الثانية عشر. وقال موقع «Dailymail»، إنه يُسمح لهم بإنشاء حسابات على «واتساب» و«سناب شات» في سن الرابعة عشرة، وامتلاك أجهزة حاسوب محمولة في الثانية عشرة. ويُعد سن الثالثة عشرة الوقت الذي يثق فيه الآباء بترك أبنائهم وحدهم في المنزل، والسماح لهم بالخروج أو التسوق وحدهم. وقال 56% من المشاركين، إنهم منحوا أطفالهم امتيازات في فترة عمرية سبقت الوقت الذي حصلوا هم فيه على تلك الامتيازات من والديهم.