هاشيك يبدأ المهمة مع الفجيرة

فيصل النقبي (الفجيرة)

بدأ الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفجيرة بقيادة التشيكي ايفان هاشيك تدريبات اللياقة للاعبي الفريق قبل السفر للمعسكر الخارجي حيث أعلنت إدارة النادي عن برنامج الإعداد للموسم الجديد عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

وحددت إدارة الفريق بالتعاون مع الجهاز الفني قائمة اللاعبين المغادرين للمعسكر الخارجي الذي سيبدأ 16 يوليو الحالي, ويستمر حتى 8 أغطسس المقبل في ألمانيا بمشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم الأجانب.

وتابعت إدارة النادي برئاسة ناصر اليماحي وبحضور جميع الأعضاء تدريبات الفريق الأولى استعدادا للموسم حيث سبق التدريب الأول الذي أقيم أمس محاضرة للاعبين بحضور مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري للفريق، وأكملت ادارة النادي إجراءات الفحوص الطبية للاعبين والتي استمرت أربعة أيام.

من جانب آخر، أعلنت إدارة النادي عن إقامة بطولة تنشيطية لمواليد من 2003 وحتى 2007 لاختيار أبرز اللاعبين من المواطنين والمقيمين استجابة لتوجيهات الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي لاكتشاف المواهب الشابة الجديدة للنادي.