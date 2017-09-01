المرأة أكثر تحملاً من الرجل

أبوظبي (الاتحاد)

ليس سراً أن الرجال لديهم بنية جسدية أقوى من النساء، إلا أن دراسة علمية حديثة وجدت أن النساء يتمتعن بقدر أكبر من التحمل العضلي مقارنة بالرجال.

ووفقاً للدراسة، التي نشرت مؤخراً في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقية والتغذية والتمثيل الغذائي الأميركية، طلب باحثون من ثمانية رجال وتسع نساء من العمر نفسه، ولديهم مستويات لياقة بدنية متقاربة، أداء تمارين ثني القدمين مثل الوقوف والمشي، وأوضحت الدراسة أنه بعد أن كان الرجال أسرع وأكثر قوة في بادئ الأمر، إلا أنهم أصيبوا بالتعب والإرهاق أسرع من النساء، معتبرين أنه أمر منطقي، لأن النساء يملن إلى الشعور بالتعب أقل من الرجال في أنشطة التحمل.

ووفق موقع «cosmopolitan»، قال الباحث المساعد في الدراسة بريان دالتون، أستاذ مساعد في جامعة كولومبيا البريطانية كلية أوكاناجان لعلوم الصحة والتمارين، إنه رغم أن الدراسة الجديدة أجريت على عينة صغيرة العدد، إلا أن النتائج تشير إلى أن «المرأة يمكن أن تواصل التحمل أكثر من الرجال بهامش واسع»، وهو ما يمكن الاستفادة منه في التطبيقات الأكثر عملية المناسبة للجنسين أو حتى تكييف بيئات العمل للحد من التعب المرتبط بالعمل وتحسين الإنتاجية الإجمالية.